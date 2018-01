I libri di Armistead Maupin sono una salvezza

A novembre sono stata a Brighton, per assistere a un incontro letterario presentato da Damian Barr al Theatre Royal. In un teatro gremito, Barr ha intervistato Armistead Maupin, di fronte a una platea di settecento spettatori molto gay e molto di una certa età, cioè la mia.

Maupin ha cominciato a scrivere i suoi Racconti di San Francisco a metà degli anni settanta, pubblicandoli a puntate sul San Francisco Chronichle – un episodio al giorno – prima che uscissero in forma di libri. Io ho cominciato a leggerli, insieme a tutti gli altri giovani inglesi, a metà degli anni ottanta, e raccontavano la vita com’era veramente: gli incontri, la scena omosessuale di San Francisco, la politica e la cultura delle celebrità, con i nomi dei divi sostituiti da pseudonimi facilmente individuabili.

Sono libri lucidi e divertenti, come ho avuto modo di riscoprire rileggendoli questa estate. In una delle prime scene, Mary Ann va in una discoteca che si chiama Dance Your Ass Off (Balla finché non schiatti), dove viene tampinata da “un capellone con una camicia da contadino greco” che le chiede “‘Di che segno sei?’. Lei avrebbe voluto rispondergli: ‘Si prega di non disturbare’”.

Maupin è cresciuto nel mondo conservatore del North Carolina, a cui si è totalmente conformato per tutta la prima parte della sua vita, finché non è arrivato a San Francisco dove ha trovato la salvezza e la sua Logical family, come si intitola il suo ultimo romanzo autobiografico. Ho l’impressione che per molti dei presenti tra il pubblico anche i libri di Maupin siano stati una salvezza, una lettura fondamentale nell’era prima di internet.