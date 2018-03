Sono al settimo cielo grazie alla radio

Ascoltare un proprio pezzo alla radio è sempre una bellissima emozione. Spesso mi capita di entrare in un negozio di scarpe in cui si sente Missing. Sul momento non me ne accorgo, totalmente presa dalla ricerca di uno stivaletto con la cerniera, poi all’improvviso sento un brivido ed è come se fiutassi qualcosa, mentre penso: “Cos’è? C’è qualcosa nell’aria, ma cosa? Dove? Oh, sono io”.

Ultimamente sto invece avendo la gioia di ascoltare qualcosa di nuovo alla radio: il mio nuovo singolo, Queen, è recentemente entrato nella classifica di Bbc Radio 6. Guardando il tutto in prospettiva, erano vent’anni che non mi succedeva, quindi mentirei se dicessi di non essere al settimo cielo.

Molte cose sono cambiate nel mercato discografico in questi vent’anni, ma la radio è ancora e sempre una meta importante. Alla fine non è vero che “video killed the radio star”, come cantavano i Buggles, e nemmeno internet ce l’ha fatta, o quasi.

Allargare la cerchia

Puoi rilasciare tutte le interviste che vuoi o twittare fino ad avere i crampi ai pollici, eppure, nella gran parte dei casi, le uniche persone che raggiungerai sono quelle che comprerebbero comunque il tuo album. Il passaggio radiofonico, invece, permette di allargare la cerchia e catturare anche l’attenzione di chi non conosce la tua voce e, si spera, l’apprezzerà.

Quindi, al momento di lanciare il proprio album, gli artisti sognano di finire in classifica, comprese le playlist create da siti come Spotify, usatissimi per la possibilità di filtrare i brani e personalizzare l’ascolto.

C’è una playlist per ogni stato d’animo – quelle che permettono di caricare le singole tracce, di passare da una voce all’altra, di godere della varietà di scelta – e sono talmente popolari che mi chiedo se gli album fossero davvero così apprezzati come l’industria discografica faceva pensare.