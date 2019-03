Il palco è mio e lo gestisco io

Tutto è cominciato con il tweet di qualcuno che si lamentava del pubblico che ai concerti vuole sentire le sue canzoni preferite: “A un concerto a Chicago nel 1994, Tracey Thorn aveva risposto: ‘Il gruppo è il nostro e decidiamo noi cosa suonare’. Noi l’abbiamo applaudita e quegli scocciatori hanno chiuso il becco”.

Ho sorriso leggendo queste parole e ho risposto che mi hanno ricordato come, pur soffrendo di panico da palcoscenico, non ne lasciassi passare una. Da lì si sono aperte le cataratte e sono stata trascinata da un flusso di memoria su quanto io non abbia mai lasciato correre.

“Festival del jazz di Bruxelles 1996. Pubblico irrispettoso. Hai zittito tutti con la forza del tuo ‘Voglio che chiudiate il becco, mi accontento di questo’”.

“Ricordo una esibizione degli Everything But The Girl al Cambridge Corn Exchange, quando qualcuno ti urlò: ‘Facci un sorriso, Tracey!…’ e tu rispondesti: ‘Allora di’ qualcosa di divertente!’”.

“È successo qualcosa di simile anche alla Manchester Academy, intorno al 1994 – quella sera sì che non hai tollerato stronzate!”.

“Concerto a San Francisco negli anni ‘90. Al pubblico che si lamentava del suono, hai risposto: ‘Non crederete mica che possa mixare i volumi da qui sopra mentre canto, vero?’. Noi abbiamo esultato”.

“A Orlando, agli ubriachi che strillavano ‘Alza il volume!’, hai risposto ‘Questo è il massimo che possiamo alzare!”.

Colpire all’improvviso

Ho ripensato al perché ho smesso di fare concerti. È facile dimenticare che salire sul palco, per certi versi, è come salire su un ring. Ci sono persone, nel pubblico, che vivono il concerto come una sfida contro chi sta lì sopra – “Forza, fammi vedere che sai fare! Dai, fammi divertire!”. Comprare il biglietto dà un certo grado di potere. Il numero degli spettatori supera quello dei componenti della band (si spera, quanto meno). Il palco, e il tuo status di pop-star, ti innalzano al di sopra dei fan – ma la folla ha una sua energia e l’unione fa la forza. A volte bisogna fare la voce grossa per farsi rispettare.

Ho già parlato della mia ansia da esibizione, il che potrà far pensare che sul palco fossi timida e remissiva. Potreste immaginarmi tremante e con la voce esitante, ma penso proprio che le cose stessero diversamente. Ci voleva una buona dose di attributi per salire là sopra, era una questione di orgoglio. Se le mie mani tremavano, facevo l’impossibile perché non si notasse. Stavo sempre in guardia, un po’ sulla difensiva e pronta ad attaccare. Le persone tese e sotto pressione possono essere piuttosto pericolose, sono capaci di colpirti all’improvviso.