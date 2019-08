Rapita da Brighton

Sono in una camera d’albergo al piano attico, a Brighton, e cerco di tenere la finestra spalancata per far entrare il più debole e impercettibile alito di vento nella stanza. È una camera molto graziosa – del genere da vasca di rame nel bagno e patatine fatte artigianalmente, non come nelle pensioni lugubri – eppure con questo caldo afoso è come se mi trovassi in una soffitta con la carta da parati che si stacca, a bere gin caldo da un bicchiere sporco.

Nell’atmosfera immobile della notte, si sentono delle voci provenire dalla piazza sottostante. Grida e risate fragorose, qualcuno che prova a intonare qualche canto.

La cosa, essendo le 4 del mattino, normalmente mi farebbe infuriare, ma tanto sono già piuttosto sveglia grazie al fatto che tutti i gabbiani della costa meridionale si sono dati appuntamento sul parapetto del mio balcone per sbattere le ali e starnazzare l’uno contro l’altro e tutti contro di me.

Sprizzare gossip

Allora lascio perdere l’idea di dormire e prendo il mio libro, che oltretutto si sposa perfettamente con l’atmosfera, il posto e l’ora. Si tratta di Shepperton Babylon: the lost worlds of british cinema (La Babilonia di Shepperton: le parole perdute del cinema britannico), di Matthew Sweet, che tratta principalmente del lato oscuro e nascosto dell’industria cinematografica britannica. Il racconto è pieno di aneddoti di bravate causate dall’abuso di cocaina e di bellissimi uomini truccati; ci sono poi un locale per bisex chiamato Fifty-Fifty, incidenti stradali e sparatorie, sesso orale spettacolare e toupet ridicoli, orge e stupri, scambi di identità e bigamia. E siamo solo ai primi capitoli sugli anni venti del novecento.

Il libro sprizza gossip da tutte le parti, riuscendo a inserire in ogni pagina una quantità di materiale tale da riempire interi volumi. Per esempio, in un solo paragrafo un regista di nome Stuart Paton diventa cieco a causa di uno strano incidente, poi recupera la vista, in seguito viene a sapere che sua moglie è fuggita con un altro uomo, lo dichiarano morto e infine si risveglia dalla morte apparente sul tavolo dell’obitorio. Se non fossi già sveglia, ci penserebbe la lettura a svegliarmi.