In vacanza con la Brexit

Una trentina di anni fa scrissi una canzone sull’essere in vacanza. Le prime parole erano “Ed eccoci qui in Italia, con un berretto e un dizionario”, ma quando i giornalisti della rivista Smash Hits ascoltarono il pezzo per recensire il nostro disco fraintesero il testo, capendo invece “con un sonetto e un dizionario” e mi sfotterono pesantemente dandomi della leziosa. A metà tra infastidita e divertita, scrissi una risposta per correggerli.

Col senno di poi, effettivamente, non è che vi fosse questa grande differenza: in termini di leziosità, parlare di cappelli da sole e di sonetti in una canzone è pressoché uguale. Mi è tornato in mente questo episodio perché sono di nuovo in vacanza in Italia.

Per un certo periodo gli Everything But The Girl hanno avuto in Italia un successo pari a quello ottenuto in tutti gli stati europei messi insieme, perciò qui abbiamo fatto molte tournée e ci siamo sentiti molto amati, innamorandoci di conseguenza anche noi di questo luogo.

Pile di libri

Per adesso, comunque, sono semplicemente in vacanza, la stessa di sempre: una casa presa in affitto con la famiglia e gli amici. Niente sonetti né dizionari, ma pile di libri. Mi guardo intorno per vedere cosa stanno leggendo gli altri, sempre affascinata dalla definizione di “una buona lettura per le vacanze”.

Una delle mie figlie legge il nuovo romanzo di David Nicholls, Sweet sorrow, un romanzo d’amore dolce e amaro ambientato in estate, mentre sua sorella arranca nella lettura di un libro intitolato Origins, che ripercorre le fasi dell’evoluzione umana analizzando i fattori geografici e geologici che l’hanno influenzata.