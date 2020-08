Posso incolpare solo me stessa. All’inizio del lockdown, mentre tutti si sono messi a seguire il programma di allenamento di Joe Wicks, si sono abbonati a Peloton e hanno cominciato a seguire corsi di zumba su Zoom, io mi sono comprata uno shaker per cocktail. Non sto dicendo che sia stato un errore, ma forse è indice del mio stato psicologico. Ho vissuto in maniera molto forte l’isolamento e il senso di privazione, così ho cercato di tirarmi su il morale.

Sembrava di essere stati privati di ogni cosa, così mi sono concentrata su piccoli momenti di euforia durante le giornate. Ho riempito la casa di cioccolata, biscotti, gelati, alcolici: ogni sera cucinavo qualcosa di buono e almeno una sera sì e una no facevo cocktail favolosi… tutto andava bene, fino al giorno in cui ho scoperto di non entrare più nei miei jeans.

Non cerco compassione, assolutamente, ma sono certa di non essere l’unica a trovarsi in questa situazione, quindi tra di noi possiamo concederci un po’ di clemenza. E la cosa sembra essere piuttosto sensata considerando che, lo stesso giorno in cui io non sono riuscita a infilarmi i jeans, il governo ha annunciato che l’intera nazione deve rimettersi in forma per essere pronta a un’eventuale seconda ondata dell’epidemia.

La lista fastidiosa

Mi irrita sentire una simile dichiarazione riguardo l’obesità da un governo che se ne infischia di riconoscere un qualche collegamento tra deprivazione e dieta, o tra l’austerità e le raccolte di generi alimentari organizzate dalle associazioni. Comunque, credo che dovrò aggiungere anche questa nella lista di cose riguardanti questo governo che trovo, diciamo così, fastidiose.

Magari riesco a mandar via la mia rabbia a pedalate, facendo una furiosa sessione sulla cyclette che abbiamo comprato qualche settimana fa. Be’, Ben la ha comprata. “Non mi piace la cyclette”, gli ho detto mentre la ordinava, quindi immagino che alzerà gli occhi al cielo alle mie spalle quando mi vede passare ore e ore in un angolo del salotto a emulare Bradley Wiggins.

Non è che vada matta per fare la cyclette, comunque. Come tutti i tipi di allenamento, di base è noioso e può essere reso tollerabile solo dalla creazione di un’apposita playlist, che aumenta mano a mano il numero di battiti al minuto per darmi energia e motivazione. È assolutamente impossibile non desiderare di muoverti quando nelle orecchie suona Hot boyz di Missy Elliot seguita da About you now delle Sugababes, e poi Blondie, The Strokes, Cameo e Loose Ends.