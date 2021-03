Siamo tutti esausti, vero? E chi avrebbe mai detto che una pandemia potesse essere così logorante sul piano psicologico? Non voglio esprimere dei facili luoghi comuni, ma penso che per tutti noi sia un vero shock il senso di sfinimento generato dallo stare rinchiusi per tanto tempo. Ciò che era cominciato come uno stato di emergenza – le emozioni al massimo, l’ansia, l’adrenalina, lo stato di allarme – si è trasformato nel tempo diventando un opprimente torpore. Le nostre reazioni si affievoliscono via via, tanto che a molti di noi ormai sembra impossibile coltivare la speranza o avere una reazione decisa a qualsiasi notizia, per bella o brutta che sia.

Forse questo atteggiamento pessimista rispetto all’idea di una fine di questa situazione è una sorta di meccanismo di autoprotezione. Di fronte alle promesse e alle dichiarazioni di intenti del governo storciamo il naso, ci irrigidiamo: come se avessimo costruito una corazza per proteggerci dal pericolo di nuove ferite. Volgo lo sguardo a un anno fa, a come tutti parlassimo allora di resistere e dar prova di pazienza, e penso: “Eh, già! Ma non hai idea di cosa significhi! Aspetta e vedrai!”.

E mentre la maggior parte di noi reagisce con irritazione a regole e limitazioni e rimpiange la “normalità” di prima, sempre più io penso alle persone per cui questa condizione è la normalità; chi è affetto da disabilità o soffre di una patologia cronica e chi con questo tipo di limitazioni deve avere a che fare quotidianamente.

Indizi allettanti

Una di queste persone è Josie George, che ha appena pubblicato una autobiografia in cui parla della sua convivenza con una malattia cronica. A still life è stato scritto prima della pandemia, eppure descrive un tipo di vita che ormai è familiare a molti di noi. “Ci sono sempre stati lunghissimi anni in cui ho dovuto lottare con tutte le mie forze per riuscire a stare fuori di casa per un’ora o due, perciò so bene cosa sia la solitudine”, scrive l’autrice quasi con disinvoltura, ridimensionando all’istante tutta nostra la rabbia per l’anno che abbiamo dovuto affrontare.

Josie ha 36 anni e sperimenta fin dall’infanzia una grande sofferenza fisica. I dottori, incapaci di diagnosticare la causa dei suoi dolori paralizzanti e dello stato di estrema spossatezza che la affligge, le hanno riempito la vita di di acronimi e sigle – Pots, Me, Cfs, Fnd – come fossero indizi allettanti che però non portano da nessuna parte, non aiutano a capire cosa abbia in realtà. In mezzo a tutto ciò, invece di aspettare la soluzione del mistero, lei fa di tutto per vivere una vita degna di essere definita tale.