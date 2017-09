Lo zingaro filosofo e la dea con le lentiggini 

Piove forte, e sono arrabbiato con me stesso per essermene andato. Sono arrabbiato per la mia incapacità di adattarmi. Anja è la persona che si è comportata meglio con me in questo paese, in cui mi sento perduto. C’è qualcosa in me che distrugge ogni zona di comfort, reale o potenziale. Arrivo a casa nervosissimo. Alin è strafatto e ascolta musica a tutto volume. Decido che non posso rimanere a casa e vado a farmi una passeggiata. È già sera e sono all’incrocio tra Devon e Broadway. E tutt’a un tratto me la trovo davanti. Siamo entrambi bagnati fradici. I suoi capelli sono riccissimi, sembrano il pelo di un cane zuppo. Rido.

“Mi stai seguendo, vero?”.

“Certo, l’avvocata americana che segue l’immigrato zingaro esteuropeo per sacrificarlo in un rito satanico”.

“Ti chiederei di salire a casa mia, visto quanto sei bagnata. Ma Alin è strafatto, e non credo che gradirebbe. A meno che tu non abbia una passione per l’erba e per la musica romena di pessima qualità sparata tutto volume…”.

Sorride confusa e rifiuta. Ci dirigiamo verso casa sua. Mi rendo conto che stiamo parlando del più e del meno. Prendo il coraggio a due mani e le chiedo se vuole lasciarmi il suo numero di telefono o la sua email prima che ci separiamo. Mi dà il suo biglietto da visita.

“È un biglietto speciale fatto apposta per gli sconosciuti che ti seguono?”.

Non sembra affatto divertita. Di notte dormo malissimo. Il giorno dopo è sabato e fa molto caldo. Decido di scriverle un’email per scusarmi del fatto che sono stato un idiota. Le do anche il mio numero di telefono. La settimana va male, e quella dopo ancora peggio. Le scrivo una seconda volta, senza ricevere risposta. È andata nel Wisconsin con i suoi genitori per il weekend. Parliamo per due volte al telefono e basta.

La memoria è fluida

A Chicago fa caldissimo e la notte è praticamente impossibile dormire. Sono già passate due settimane dal nostro incontro fortuito quando, un venerdì sera, mi chiama. Mi chiede se ho voglia di fare il bagno al lago. Viene a prendermi a casa con una Mustang decappottabile e per strada ascoltiamo a tutto volume i Superman is dead. La memoria di quei momenti è fluida. Ricordo le luci sull’autostrada, come mi guardava e come mi ha preso la mano.

“Voi donne avete sempre un grande vantaggio”.

“E quale sarebbe?”.

“Sapete sempre quando si finirà a letto. Per noi è molto più complicato. Non sappiamo mai se portarci lo spazzolino, le cose per raderci, un cambio di vestiti, il pigiama speciale che conserviamo per le occasioni fortunate…”.

Ride.

“Ti sei portato lo spazzolino?”.

Il primo bacio è buono, buonissimo, e in qualche modo capisco che andrà tutto bene. Lei nuota benissimo, e per la prima volta mi rendo conto di essere chiaramente inferiore a qualcuno nel nuoto. Torniamo a riva, siamo entrambi stanchissimi e rimaniamo uno vicino all’altra a riprendere fiato. So che non dimenticherò questi momenti.

Così Anja ricorda quello che è successo: “È stato strano vederti quando avevo voglia di vederti. Ti innamori facilmente?”.

“Non parlo di queste cose. Non ho neanche idea di cosa significhi. Gli esseri umani parlano d’amore come se fosse una giustificazione per distruggere se stessi in nome della loro amata o di dio. Non ho mai capito perché separiamo l’amore da dio. È una cosa della nostra sfera interiore che ci spinge ad adottare determinati modelli, ad avere fantasie sull’amore, la pace, la sicurezza, la ricchezza che ci fanno dimenticare come ogni giorno avanziamo attraverso l’odio, la sfiducia, i litigi inutili, le miserie nostre e quelle degli altri. Voi dite sempre: ‘Non ho nulla da dare, devo possedere, e devo dimostrare di non essere un fallito’. Una società il cui motto è ‘I soldi fanno girare il mondo’ non ha un’anima. Al massimo può sognare di averla”.