La fortuna di Gogu

Gogu ha la stessa incredibile energia di mia madre e, nonostante i geni di famiglia lo obblighino a non perdere occasione per la sperimentazione di nuove ricette alcoliche, riesce comunque a far prosperare la propria attività. Per quelli che gli fanno firmare i contratti ha sempre pronta una tangente che oscilla tra il 5 e il 20 per cento del valore dell’affare, e lavora alacremente per nove-dieci ore al giorno, finché non cede al bisogno di farsi un goccetto.

In effetti ai tempi di Ceaușescu Gogu era un appassionato lettore di Lenin e, nei primi anni novanta, ha votato per Ion Iliescu. Ma quelli erano gli albori della democrazia, non complichiamoci troppo la vita…

Gogu è pieno di soldi. Ha aperto una ditta per il lavaggio delle caldaie delle centrali termoelettriche. I soldi lo hanno cambiato, adesso è molto più intelligente e, a dirla tutta, è anche diventato irresistibile per gli avvinazzati di professione che frequentano la bettola La cagna tramortita e le prostitute senza un soldo. Chiunque in famiglia si azzardi a contestare la sua genialità viene automaticamente bollato come un idiota poveraccio e comunista.

Anche se sono povero in canna, quando sono alla guida mi sento ricco e potente come un vero businessman

Nella sua ditta ha assunto anche me. Mi ha pagato la scuola guida e mi ha preso come autista personale. Assunto in nero, ovviamente: d’altra parte siamo all’inizio degli anni novanta e in Romania le tasse non le paga nessuno. Io, intanto, studio ingegneria e decido che guadagnare qualche soldo e fare un po’ esperienza non può certo farmi male. Ma è una scelta di cui mi pentirò: dopo qualche anno, infatti, ogni volta che gli farà comodo, Gogu mi rinfaccerà, in preda ai fumi dell’alcol, di avermi tirato fuori dalla povertà.

Il cugino Marin, anche lui ovviamente alcolista, lavora insieme a me. Escogitiamo ogni sorta di soluzione tecnica per riuscire a compensare la mancanza quasi permanente dei prodotti necessari per la pulizia delle caldaie, dei pezzi di ricambio e di altre attrezzature di cui avremmo bisogno.

In compenso Gogu si è comprato un’auto nuova di zecca, una Oltcit Club, l’ultima auto nata dalla collaborazione tra lo stato comunista e la Citroen. La macchina non serve solo per gli spostamenti, ma assolve anche altre funzioni, dato che per diversi anni non ho i soldi per affittare una stanza d’albergo… Anche se sono povero in canna, quando sono alla guida mi sento ricco e potente come un vero businessman. Gogu mi paga una miseria, ma mi dice che lo fa perché non vuole che mi abitui ai soldi così giovane. Io sono convinto che sia solo tirchio, ma il vero motivo non lo saprò mai.

Marin, invece, ha una chitarra elettrica ed è un musicista provetto. E Gogu lo usa anche come strimpellatore personale, uno dei sogni di ogni maschio della famiglia Budrea. “Che si versi il vino e che vengano i musicisti”, era il grido di battaglia di Gogu e Ghica, gli ubriaconi più impenitenti che siano mai esistiti nella mia famiglia di professionisti della sbronza. Quando ha bevuto, Gogu chiama sempre dei musicisti. È quello il momento in cui capisco che, insieme a Marin, devo caricarlo in maccchina.