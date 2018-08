Lo zingaro più amato della Georgia

Poi comincio a sognare: Marin, che parlava con l’accento moldavo di Piatra Neamţ, mi tormenta per farmi cantare insieme a lui, Gogu, Ghica e uno dei “moldavi” di Georgia con cui ho parlato durante la giornata. Dobbiamo intonare Katjuša, e a me la cosa non va per niente. È una Katjuša un po’ strampalata e quasi biascicata. Ma mi fa piacere rivedere i miei vecchi zii, sia pure in sogno, così cedo e mi metto anch’io a ruggire insieme a loro. Grido così forte che mi sveglio. E sento davvero qualcuno che canta Katjuša. Non è Marin, perché non c’è una chitarra ad accompagnarlo.

Un incontro fortunato Attualmente mi trovo in Georgia. È un paese davvero bello, ma anche parecchio povero. Non parlo di Tbilisi, da dove scrivo, ma dei suoi dintorni, dove la situazione è disastrosa. Alloggio all’hotel Diplomat, un edifico fatiscente che rispecchia brillantemente lo stato della diplomazia mondiale. Mi addormento morto di stanchezza dopo aver dato il mio contributo nei ghetti di Kutaisi e della capitale, dove ho comunicato mescolando il mio romanì maccheronico, le quaranta o cinquanta parole che conosco in russo e un po’ di “moldavo”. In Georgia ci sono ancora migliaia di rom, nati nel paese, che parlano il moldavo di Chişinău e hanno nonni in Romania.

Marin aveva provato più volte a insegnarmi a cantare. Non ho mai capito questi suoi faticosi tentativi e ho sempre rifiutato testardamente di integrarmi in quel coro multietnico (Bouroşu, infatti, è di puro lignaggio romeno, come dice il nome stesso, e non fa parte della nostra stirpe). Ma sto divagando.

Gigilică, invece, il fegato sembra non averlo: non c’è altro modo per spiegare la sua salute impeccabile.

Tuttavia, considerato che in fatto di alcol gli zii Ghica e Gigilică Bouroşu erano ai livelli di Hendrix e Segovia, e che anche mio padre e Gogu lo superavano di gran lunga, il talento per le ubriacature di Marin non era apprezzato a dovere, almeno non nella cerchia del nostro famiglione.

Secondo una leggenda che gira in famiglia, Marin, figlio di Miţa, la sorella di mia madre, avrebbe suonato con i Phoenix, il più importante gruppo rock romeno . Non ho la più pallida idea se sia vero oppure no, ma una cosa è certa: Marin suonava la chitarra in modo straordinario. Ed era quasi altrettanto bravo a ubriacarsi.

Guardo dalla finestra e capisco tutto: per strada, a due metri da me, ci sono quattro georgiani che, quasi per vendetta, storpiano con entusiasmo questa perla della cultura russa. Storpiare è un eufemismo. Muggiscono e vomitano maldicenze, ognuno seguendo una linea melodica diversa e in spregio al senso dell’udito. Se avessero fatto così quando sono stati invasi, nel 2008, le cose sarebbero andate sicuramente in modo diverso. Se potessi mi spaccherei i timpani da solo. Per qualche minuto sono tentato dal suicidio.

Vado su tutte le furie. Chiamo la reception. Non faccio in tempo ad aprire bocca che la receptionist mi dà una sintetica spiegazione dell’evento in un inglese orribile. Mi dice che sono straniero e che non capisco. Che non c’è niente d’insolito e che i tizi andranno via presto perché fuori fa un freddo cane. E che anche altri ospiti dell’albergo hanno chiamato per protestare. Se la receptionist di un albergo che si chiama Diplomat parla in questo modo – penso tra me e me – non c’è da stupirsi che i georgiani siano stati abbandonati anche da quelli che avrebbero dovuto aiutarli a difendersi dall’Orso russo.