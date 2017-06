Un’amicizia in salsa libanese

Tarek Alameddine è un ragazzone dai modi amichevoli che viene da un piccolo villaggio sui monti dello Chouf, in Libano. Dopo essersi diplomato alla scuola di cucina non voleva preparare dei noiosi piatti in stile francese. Ha fatto domanda due volte per lavorare al Noma di Copenaghen (allora il miglior ristorante al mondo), prima di essere accettato. Lo chef di Noma, il minuto e geniale chef macedone-danese René Redzepi, inventore della new nordic cuisine, gli disse: “Un libanese! Non ne abbiamo mai avuto uno!”.

Alameddine era diventato un maestro nel maneggiare le pinze da cucina e nella difficile arte d’impiattare pietanze come le ants in a branch (formiche su un ramo). E aveva anche creato dei piatti originali dai sapori levantini tradizionali, per esempio sciogliendo della panna nel burro caramellato e facendola cuocere a fuoco lento per tre giorni, una cosa che aveva stupito il personale cosmopolita delle cucine del Noma. Poi ci aveva cotto dentro delle quaglie.

Noma ha chiuso i battenti all’inizio di quest’anno. Comincerà un nuovo capitolo della sua esistenza, in un nuovo spazio, entro il 2017, ma questa primavera Redzepi ha trasferito i suoi chef in Messico per esplorare gli ingredienti e i metodi di cottura messicani tradizionali in uno ristorante temporaneo tra la giungla e la costa caraibica.

Tradizioni antiche

Ho incontrato Alameddine mentre si trovava in Libano per un paio di settimane, stretto tra l’inverno danese e i tropici. “Ci hanno appena mandato un’email dicendoci di portarci dei pantaloncini corti in valigia”, mi ha detto ridendo. Stavamo percorrendo la costa diretti da Beirut aTripoli, nel nord, dove Alameddine dava alcuni corsi di cucina.

Era entusiasta dei luoghi nei quali era cresciuto e si lamentava del fatto che i prodotti libanesi non fossero maggiormente apprezzati nel mondo.

“Ah, i pomodori selvatici estivi”, mi ha detto unendo le mani per farmi capire le dimensioni che possono raggiungere. “Ne apri uno con le mani e lo riempi di aglio, sommaco, araq e ghiaccio e lo lasci riposare per un po’. È una tradizione della domenica, quando la gente si siede e beve, è così che si fa in ogni casa”.

“Come un bloody mary delle montagne”, ho risposto.

Le donne del corso di cucina avevano tutte perso dei familiari o la loro casa durante la guerra civile siriana o nel corso dei numerosiscontri tra alawiti e milizie sunnite a Tripoli. Erano state messe in contatto tra loro da Souk el Tayeb, un’associazione libanese nata come mercato di contadini e che oggi è cresciuta fino a includere ristoranti e progetti di formazione in tutto il paese. L’idea era che le donne imparassero a trasformare le loro capacità culinarie casalinghe in un talento che le permettesse di trovare un lavoro. Fatto più importante, era un modo per incoraggiare persone che nella guerra si trovavano in schieramenti opposti a condividere le loro storie e uno stesso obiettivo.