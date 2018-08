Lo chef siriano che rifiuta di essere un rifugiato

Il 20 giugno, giornata mondiale dei rifugiati, mi sono seduta con lo chef siriano Mohammad el Khaldy all’aperto, sotto il sole di Parigi. Mi ha raccontato la sua storia e io l’ho appuntata sul mio quaderno.

“Parte da Damasco nel 2012, moglie libanese, tre figli piccoli, valle della Bekaa, problemi con le autorità libanesi, si trasferisce al Cairo (senza famiglia), apre un ristorante accanto a piazza Tahir”.

“Problemi con il visto, dopo Al Sisi le autorità egiziane revocano il visto, proprietario mette i sigilli al ristorante, opportunità in un ristorante di Marrakesh ma sarebbe dovuto entrare in Marocco clandestinamente, coinvolto in un altro progetto di ristorazione al Cairo”.

“Moglie e figli lo raggiungono dopo separazione di due anni ma viene escluso di nuovo dai partner egiziani consapevoli che, a causa del suo status dubbio, non avrebbe potuto opporsi. Vende mobili e prende in prestito denaro”. “Mia moglie ha detto: no, stiamo insieme”.

“13 luglio 2014 si imbarca ad Alessandria, avanti e indietro per quattro giorni tra le acque di Alessandria e quelle libiche. Ogni giorno salgono in barca cento persone in più”. “Per fare spazio alla gente abbiamo buttato in mare tutto quello che potevamo, anche il sonar”.

“750 persone sulla barca. 12 giorni. Datteri, acqua”. “Cibo finito in sette giorni”. Finalmente una nave container li avvista, si avvicina e consegna acqua, latte per i bambini, pane, mortadella, pesce in scatola, trasmette la loro posizione alla marina italiana. Giubbotti di salvataggio, mare mosso, due giorni su una nave della marina per arrivare in Italia, ospitati in una palestra, “hanno cucinato per noi”.

“La polizia arriva la mattina, biglietteria degli autobus chiusa, sindaco molto gentile apre la biglietteria. Autobus per Roma, treno per Milano, dormito in stazione, cugino in Danimarca, 28 siriani in gruppo sul treno per Amburgo, poi Copenaghen, fino all’estremo nord della Danimarca. ‘Per un anno ho lavorato come traduttore, autista del campo’. Richiesta d’asilo respinta. In Germania. Fratello a Parigi. Arriva a Parigi nell’ottobre 2015. Centro d’accoglienza. Dopo sei mesi richiesta d’asilo in Francia accettata”.