L’Iraq è diviso sulle sanzioni contro l’Iran

Il primo ministro iracheno Haider al Abadi si è ritrovato nel mezzo di un fuoco incrociato tra due alleati dovendo prendere una posizione sulle sanzioni statunitensi all’Iran. In teoria, Abadi è contro le sanzioni (considerate un “errore strategico”), ma ufficialmente “si adeguerà”, come ha annunciato il 7 agosto nella sua conferenza stampa settimanale.

L’applicazione delle sanzioni comporterà problemi economici tanto all’Iraq quanto all’Iran. Secondo l’addetto commerciale iraniano in Iraq Reza Zadeh “la media dello scambio commerciale tra i due paesi era di 13 miliardi di dollari all’anno”. L’80 per cento dei servizi tecnici e ingegneristici in Iraq è fornito da aziende iraniane, ricorda Zadeh. Nel 2017 l’Iraq ha importato dall’Iran circa 6,6 miliardi di dollari di merci, dalle automobili, ai condizionatori, ai prodotti agricoli.

L’Iran è il principale fornitore di energia elettrica per il sud dell’Iraq, la regione di Bassora dove sono cominciate le proteste e i disordini che hanno raggiunto altre sei città. Uno dei principali fattori dietro le proteste, oltre a disoccupazione e corruzione, sono state proprio le interruzioni dell’elettricità che si sono verificate nel bel mezzo di un’ondata di calore con picchi di 45 gradi.