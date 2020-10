Sono passati più di 45 giorni da quando Hoda Ali, 34 anni, e suo marito Jamal Saleh, 42, hanno ricevuto il loro ultimo stipendio. La coppia deve pagare le rette scolastiche dei tre figli, due maschi e una femmina, le rate del mutuo sulla casa, le spese per il generatore, per i trasporti e per le necessità di tutti i giorni.

Oltre quattro milioni di dipendenti statali e pensionati, per i quali lo stipendio rappresentava l’unica entrata economica, stanno vivendo più o meno gli stessi disagi.

Gli assegni della previdenza sociale, le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici nel 2019 ammontavano a 52 miliardi di dollari, pari a più del 43 per cento del bilancio dello stato, e agli stipendi sono destinati ogni mese circa 5 miliardi di dollari. Tra gli statali cresce l’angoscia mentre non s’intravede una soluzione in tempi rapidi.

Senza precedenti

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 7 ottobre prevede che il deficit in Iraq raggiungerà un “livello senza precedenti”, in vista di un crollo stimato del 10 per cento del pil quest’anno.

La crisi finanziaria è solo una delle questioni che gravano sul governo del primo ministro Mustafa al Kadhimi. Si aggiunge alle proteste popolari cominciate lo scorso ottobre e alla pandemia di covid-19, che ha avuto conseguenze pesanti sul settore petrolifero globale facendo crollare i prezzi del greggio.