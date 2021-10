Quando i volontari sono arrivati intorno alle 8.30 del mattino si sono stupiti di trovare “un numero incredibile di soldati”, ha raccontato ad Haaretz l’attivista israeliano Gil Hammerschlag. I soldati avevano teso un nastro tra alcuni pali piantati nel terreno e avevano appeso degli avvisi, in inglese e in arabo, con cui si dichiarava l’area “zona militare chiusa”. Secondo gli attivisti presenti sul posto, i soldati non hanno mostrato alcun ordine firmato (come hanno fatto il giorno dopo in tribunale). A ogni modo gli attivisti hanno avuto premura di restare al di fuori dell’area segnata, decidendo di raggiungere a piedi l’oliveto da un’altra strada, anche questa sbarrata dai soldati.

Se non sono i coloni a ostacolare la raccolta , ci pensano i soldati. È successo l’11 ottobre in un oliveto di Al Ras, vicino a Salfit, a nord dell’insediamento di Ariel. Appena un anno fa in quell’area è sorto l’ avamposto illegale di Nof Avi . Da allora i proprietari palestinesi dell’oliveto possono guardare il loro appezzamento solo da lontano. Ora che le olive sono mature, gli agricoltori hanno invitato i volontari a unirsi a loro, nella convinzione che un maggior numero di persone possa scoraggiare le violenze israeliane e permettere di terminare più rapidamente il raccolto, prima che le olive vengano rubate.

Rivivere la tradizione Khatib ha dimenticato quante volte è stato arrestato perché partecipa ai comitati popolari che si battono contro la barriera di separazione. La ragione dell’arresto questa volta è stata la raccolta delle olive. In questi giorni gruppi di volontari vanno in giro per la Cisgiordania a dare una mano, soprattutto nelle aree più soggette alle violenze degli israeliani che vivono nei vicini insediamenti illegali .

“Mi piace parlare ai soldati giovani, spiegargli l’occupazione”, dice Khatib. “‘Cosa intendi per occupazione?’, mi chiedono. ‘Voi palestinesi potete fare tutto quello che volete’. E io gli spiego: ‘E se vi dicessi che un palestinese non può costruire sulla sua terra? Cercate su internet. Non ascoltate solo i vostri superiori’”. Khatib ha parlato con Haaretz due giorni dopo essere stato detenuto per un periodo molto più breve del solito nelle circostanze che sto per raccontarvi.

Mohammed al Khatib, del villaggio palestinese di Bilin, sfrutta ogni occasione utile per parlare ai soldati, in ebraico. Anche dopo che lo hanno picchiato, fatto stendere a terra e arrestato, anche dopo che uno dei soldati gli ha piantato imperiosamente un piede nella schiena, com’è successo l’11 ottobre vicino alla cittadina di Salfit, in Cisgiordania.

Khatib spiega che non si aspettava che l’area sarebbe stata chiusa. “È vero che sulla cima della collina c’è un colono che ne ha preso possesso. Ma noi stavamo andando a proteggere qualcosa di legale, come la raccolta delle olive, da qualcosa di illegale, come la violenza dei coloni. Se l’esercito era davvero preoccupato della sicurezza del colono, perché non ha messo dei soldati intorno alle costruzioni illegali dell’insediamento? Perché impedire la raccolta delle olive? Tutto dipende da cosa aveva deciso il comandante”.

“Il giorno prima”, continua Khatib, “avevamo raccolto le olive a Beita. Per farlo siamo passati dall’insediamento di Evyatar. L’esercito non ci ha dato noie e non ci sono stati problemi. In altre parole, a decidere come andranno le cose è il comandante militare. Noi andiamo a raccogliere le olive: non ci interessa creare tensioni. Non vogliamo provocare nessuno, ma ci rifiutiamo di avvisare l’esercito se vogliamo entrare in un oliveto privato solo perché un colono ha preso possesso di un terreno di proprietà palestinese. A causa di quell’avamposto la terra di quell’oliveto non è stata arata per un anno intero. È piena di rovi”.

Il piede sulla schiena

Khatib è arrivato un po’ in ritardo, dice di non aver visto il nastro della “zona militare chiusa”. Ha visto i soldati che negavano l’accesso e si è unito agli altri attivisti. Khatib, che ha studiato diritto, racconta che durante la detenzione un ufficiale gli ha detto che se c’è un ordine di chiusura significa che quella è terra israeliana. “Ma non sa nulla della legge”, osserva. “In base a che logica? Il colono infrange la legge, io la rispetto, e invece sarei io il trasgressore”.

Anche se gli attivisti si sono fatti indietro, i soldati si sono avvicinati a loro e hanno cominciato a spingerli. “Mi sono messo a discutere con l’ufficiale: ‘Perché ci spingete? Ho il diritto di raccogliere le olive’. Ho sentito un altro ufficiale dire al comandante che voleva arrestare due persone. Ha chiesto il permesso e l’ha ottenuto. Io gli ho detto: ‘Potete arrestarmi, ma perché?’. Mi ha detto che ero in arresto. Io ho alzato le mani. Alcuni attivisti sono arrivati e mi hanno liberato, poi dei soldati mi sono piombati addosso, erano in cinque o sei, e mi hanno picchiato. Sul momento non ho sentito male ma dopo, mentre ero in stato d’arresto, facevo fatica a muovere il collo. Mi hanno steso con la faccia a terra, e uno di loro mi ha schiacciato la schiena con il piede”.

Il fotografo Matan Golan ha avuto l’impressione che il maggiore, che si vede in un video correre verso il soldato che stava calpestando Khatib, non fosse contento di quello che stava accadendo, e infatti quando è intervenuto il piede è stato tolto dalla schiena di Khatib. A quel punto i soldati hanno cominciato a lanciare granate assordanti contro i volontari”.