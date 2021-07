Tredici chilometri e un solo giorno separano i licenziati della Henkel a Lomazzo da quelli della Gianetti Ruote a Ceriano Laghetto. In questo lembo di pianura brianzola l’accordo tra sindacati confederali e Confindustria per mitigare l’impatto dello sblocco dei licenziamenti, firmato la sera del 29 giugno 2021 a palazzo Chigi, è come se non fosse mai stato siglato. La multinazionale tedesca dei detersivi non ha aspettato neppure che entrasse in vigore: il 30 giugno 2021 ha chiuso in via definitiva lo stabilimento inaugurato nel 1933, come aveva già annunciato a febbraio. Dal giorno dopo sono rimasti senza lavoro 81 dipendenti, 14 della società che produceva i flaconi di plastica, 15 tra autotrasportatori e magazzinieri, 21 facchini, 13 addetti di una piccola compagnia di manutenzione, sei elettricisti, tre addetti al servizio mensa e altri sette al portierato.

Per poche ore tutti loro non finiranno nelle statistiche dei posti di lavoro persi dopo lo sblocco dei licenziamenti, cominciato il 1 luglio. Ci finiranno invece gli 88 operai, i 15 addetti alla logistica e altrettanti alla manutenzione, i due dipendenti del comparto qualità e i 31 impiegati della Gianetti Ruote. Alle cinque di pomeriggio di venerdì 2 luglio, al termine dell’ultimo turno di lavoro settimanale, l’azienda gli ha mandato un’email stringata con oggetto “chiusura dello stabilimento”. Il testo era laconico: “Con la presente si informano tutti i dipendenti addetti allo stabilimento di Ceriano Laghetto che con effetto dalla data odierna lo stabilimento rimarrà chiuso. Con lettera di pari data della presente è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo”. L’email spiegava inoltre che i lavoratori sarebbero stati messi in ferie da subito e al ritorno in permesso retribuito, “con espresso esonero dal rendere la prestazione lavorativa”.

Un prototipo

La fabbrica produceva cerchioni per le moto della Harley-Davidson e per i camion della Volvo e dell’Iveco, aveva cambiato diverse volte proprietà finendo poi nelle mani di un fondo tedesco, Quantum capital partners. In un’email di otto pagine inviata ai sindacati, i proprietari hanno spiegato che la crisi dell’azienda è “strutturale”, il covid-19 ha peggiorato la situazione e pertanto “il business non è più redditizio”.

Lo stabilimento avrebbe perso sette milioni di euro all’anno negli ultimi cinque anni a causa dei prezzi stracciati imposti da concorrenti che hanno delocalizzato in India e in estremo oriente, e all’aumento dei costi delle materie prime, a cominciare dall’acciaio. Il fatto che la Gianetti Ruote sia pure iscritta ad Assolombarda, l’associazione di industriali guidata fino al maggio 2020 dall’attuale presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, non è considerato un buon segnale dagli addetti ai lavori.

Tra i sindacalisti serpeggia il timore che le modalità di licenziamento e le motivazioni potrebbero diventare un prototipo da seguire per tutte le aziende finite nelle mani di fondi di investimento internazionali che ora, venuti meno i vincoli di legge, non avranno difficoltà a decidere di dirottare altrove i loro capitali.