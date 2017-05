In Friuli-Venezia Giulia chi aiuta i migranti è lasciato solo

I bambini scorrazzano nella libreria, sul tavolo sono sparse in disordine diverse illustrazioni, matite, colori. Qualcuno continua a disegnare, mentre Gahafar Abdul, un richiedente asilo pachistano, apre i vassoi pieni di prelibatezze: riso, zafferano e ceci accompagnati da verdure. Aloo palak e riso biriani, questo il nome dei piatti in urdu, spiega Gahafar. Nella libreria La pecora nera di via Gemona a Udine ci si prepara all’asta delle illustrazioni che in serata servirà a finanziare la scuola di italiano per stranieri, gestita dai volontari di Ospiti in arrivo dall’estate del 2015. Gahafar parla un ottimo italiano, anche se vive a Udine da poco più di un anno.

A 26 anni, il richiedente asilo, arrivato in Italia nel dicembre del 2015 attraverso la rotta dei Balcani, si sta preparando a sostenere l’esame di terza media. Nel suo paese, il Pakistan, era laureato in economia, ma il suo titolo di studio non è riconosciuto dalle autorità italiane, così Gahafar ha deciso di provare a fare l’esame e si sta preparando insieme alla maestra Esther, un’insegnante di Udine che fa la volontaria nella Refugees public school. Va a scuola tre volte alla settimana, di pomeriggio, e grazie al suo discreto italiano ha cominciato a lavorare come barista per l’Arci. Almeno fino a quando in città non è stato introdotto una specie di coprifuoco per i profughi lo scorso autunno.

Da allora deve rientrare entro le 21 e non può uscire prima delle 8 di mattina dal centro di accoglienza in cui vive. “Questo mi impedisce di lavorare la sera, posso lavorare solo il pomeriggio, quando non vado a scuola”, racconta. Il cosiddetto coprifuoco per i richiedenti asilo dalle 21 alle 8 è un regolamento introdotto dai centri di accoglienza della città su proposta dal prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, nell’ottobre del 2016.

Il coprifuoco

“A una certa ora è opportuno che i richiedenti asilo rientrino nelle strutture in cui sono ospitati. Chi non lo farà verrà portato in questura e, se questo atteggiamento si dovesse reiterare, si arriverà ad avviare procedimenti di espulsione dal sistema di accoglienza”, aveva detto Zappalorto in una conferenza stampa, annunciando la misura. Le associazioni che danno aiuto ai profughi definiscono la decisione “discriminatoria”.

“Un provvedimento come questo limita la libertà personale di una sola categoria di persone”, afferma Lisa Cadamuro, volontaria di Ospiti in arrivo. “Non serve a risolvere i problemi di ordine pubblico e i richiedenti asilo rischiano di perdere il diritto all’assistenza se infrangono le regole”, dice Cadamuro. “Chi perde l’assistenza finisce a dormire per strada, un circolo vizioso che alimenta ancora di più l’intolleranza dei residenti”.

Per andare al cinema con i volontari o per partecipare alle diverse iniziative dell’associazione, Gahafar deve chiedere l’autorizzazione al centro in cui vive. Ma questa è solo una delle contraddizioni del sistema di accoglienza della città dove la presenza dei profughi è aumentata nel 2015, l’anno della cosiddetta crisi dei rifugiati in Europa, quando un milione di persone (sopratutto siriani, ma anche afgani, pachistani, iracheni) sono arrivate in Europa attraverso la rotta dei Balcani.

“Questa è l’unica frontiera settentrionale del nostro paese in cui i profughi invece che cercare di uscire cercano di entrare”, spiega Lisa Cadamuro. Infatti nelle altre regioni di frontiera italiane i profughi arrivano dal sud del paese e sono diretti verso il Nordeuropa, mentre in Friuli-Venezia Giulia i profughi arrivano dai Balcani per fare domanda d’asilo in Italia. “La maggior parte di loro arriva dall’Austria, alcuni dalla Slovenia. Di solito entrano dal valico di frontiera di Tarvisio, poi la polizia li manda a Udine, il posto più vicino dove possono fare richiesta d’asilo”. Sono soprattutto pachistani, afgani e iracheni.