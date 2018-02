A Macerata rinasce un movimento antirazzista

“Black lives matter”, le vite dei neri valgono. La vita di Jennifer, quella di Wilson, quella di Gideon e quella di tutti gli altri. A Macerata una ragazza nera, che se ne sta in disparte dietro allo striscione dei metalmeccanici, ha scritto su un cartoncino bianco questa frase in inglese. Ricalca lo slogan del movimento antirazzista statunitense, nato nel 2013 per denunciare le violenze sistematiche della polizia contro i neri. Come tanti, è venuta a ribadire un principio fondamentale: lo stato moderno nasce dal ripudio della violenza arbitraria di un essere umano su un essere umano. Vale anche per la repubblica italiana.

A Macerata il 10 febbraio qualcuno è venuto semplicemente a dare “un abbraccio collettivo a Wilson Kofi, Omar Fadera, Jennifer Odion, Gideon Azeke, Mahamadou Toure, Festus Omagbon” (come è scritto su uno striscione), cioè a dimostrare solidarietà ai feriti della sparatoria avvenuta il 3 febbraio nella cittadina marchigiana, quando Luca Traini, un estremista di destra di 28 anni, ha impugnato una pistola e si è messo a girare per la città in auto, sparando a caso contro i neri che ha incontrato per strada.

Molti cittadini sono scesi in piazza per criticare la decisione delle autorità di non far visita ai feriti in ospedale, altri hanno contestato la scelta di alcuni partiti e organizzazioni di non partecipare a una manifestazione unitaria contro il razzismo, una settimana dopo la sparatoria. Altri ancora sono arrivati a Macerata per ribadire che l’antifascismo è ancora un valore fondamentale.

Tante ragioni

Il movimento spontaneo che si è materializzato a Macerata il 10 febbraio ha portato in piazza diverse rivendicazioni e almeno ventimila persone: gruppi di attivisti, centri sociali, sindacati come la Fiom, i Cobas e l’Usb, alcune sezioni dell’Anpi e dell’Arci, i collettivi antifascisti e quelli femministi, la rete nazionale Non una di meno, alcune organizzazioni come Libera ed Emergency, parlamentari e partiti come i Radicali italiani di Più Europa, Potere al popolo e Liberi e uguali, molti operatori sociali impegnati nel sistema dell’accoglienza e infine organizzazioni di migranti come il Movimento di rifugiati e migranti dell’ex Canapificio di Caserta.

“La politica non sopporta vuoti e se le istituzioni democratiche si ritirano, lasciano il campo ad altre forze violente che sono pronte a riempire questi vuoti, come stanno facendo in questo momento i partiti xenofobi e fascisti”, afferma Simona Baldanzi, scrittrice toscana arrivata a Macerata dopo tre ore e mezzo di viaggio in macchina da Barberino del Mugello. Con tre amici dell’Anpi ha portato la bandiera ricamata a mano della Brigata Garibaldi, il gruppo partigiano d’ispirazione comunista che combatté contro i nazifascisti durante la resistenza. Per Baldanzi l’antifascismo non è un valore superato, ma significa “resistere ai soprusi, combattere le ingiustizie”.

Almeno sessanta sezioni locali dell’Anpi, come quella Renato Biagetti di Roma, hanno voluto partecipare alla manifestazione nonostante la decisione contraria della segreteria nazionale, che aveva deciso di non scendere in piazza accettando la proposta del sindaco di Macerata Romano Carantini di annullare tutte la manifestazioni. Anche Stefano Bucchioni, delegato dei metalmeccanici della Fiom di Monza, ritiene che non partecipare sia stato un errore: “Questa timidezza delle istituzioni deve far preoccupare, perché è già successo all’inizio del novecento e il risultato è stato il ventennio fascista”.