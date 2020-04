La signora Yang entra nel suo ristorante specializzato in piatti a base di rane, apre le serrande, attacca la bici elettrica alla corrente e toglie l’annuncio che aveva messo in vetrina poco prima del capodanno cinese, in cui comunicava la chiusura temporanea dell’esercizio. Yang Xue, 55 anni, indossa una mascherina e raccoglie i giornali che le sono stati infilati sotto la porta. Da quando la città è stata isolata, sono usciti solo sette numeri dello Hubei Daily. In fondo alla pila c’è il numero ingiallito del 23 gennaio 2020, il primo giorno del lockdown. Comincia a buttare il cibo avariato dal frigorifero. “Quando hanno deciso di chiudere tutto, avevo ancora una vasca piena di rane”, dice. Le rane vengono conservate vive, ma non sopravvivono più di una settimana. “Non potevo tornare qui a buttarle”, dice Yang. “Se n’è occupato il comitato di quartiere, e dato che c’era ha anche disinfettato il locale”.

Il ristorante di Yang è specializzato in zuppe. I tavoli hanno al centro lo spazio per una pentola dove bollire le cosce di rana sul momento, con l’aggiunta di pezzi di bambù, radici di loto, foglie di lattuga e pezzetti di tofu. Il menù prevede anche stufato di rana e rane fritte.

Dopo poco arriva il signor Zhang, il tabaccaio del negozio accanto, e i due si raccontano come hanno passato le ultime dieci settimane. Yang è tornata nella sua cittadina d’origine, non lontano da Wuhan, mentre Zhang è rimasto per tutto il tempo nel suo negozio. Per 72 giorni ha vissuto in un piccolo sgabuzzino vicino alla cassa. Alla fine non ce la faceva più. Quattro giorni prima che il governo liberasse la città dall’isolamento, ha semplicemente varcato la soglia del suo negozietto ed è uscito in strada a prendere un po’ d’aria e di sole. Zhang ha cinquant’anni anni e indossa una camicia bianca con i bottoni sulle punte del colletto. Adesso non riesce più a stare al chiuso per più di dieci minuti e si mette a mangiare sul marciapiedi, abbassando la mascherina sotto il mento per bere la zuppa. Saluta tutti quelli che passano. Come stai? Cosa fai? Quando sei uscito?

Permesso di uscire

La sera del 22 gennaio Zhang, per precauzione, aveva deciso di non tornare a casa dopo il lavoro. Due giorni prima avevano annunciato che il nuovo coronavirus, sottovalutato dalle autorità per settimane, poteva essere trasmesso da persona a persona. In negozio Zhang era in continuo contatto con i clienti e non voleva mettere in pericolo i suoi nipoti tornando a casa. La mattina dopo, Wuhan è stata tagliata fuori dal resto del mondo, sono stati chiusi aeroporti, stazioni ferroviarie e strade.

Dentro la città nessuno poteva lasciare il proprio quartiere. Zhang si è ritrovato bloccato nel suo negozio. “Per giorni ho mangiato solo zuppe istantanee”, dice. “Dopo dieci giorni mi è venuta un’ulcera in bocca”. Sua moglie gli ha preparato un po’ di verdure e quelli del comitato di quartiere, che nel frattempo avevano chiuso l’intero distretto, gliele hanno portate. “Avevano già cominciato a pattugliare le strade. Passavano di qui cinque volte al giorno”, dice Zhang. “Ma a quel punto, ormai nessuno usciva più”.

Wuhan è rimasta bloccata per 76 giorni. Prima il governo ha ordinato agli undici milioni di cittadini di isolarsi, e poi ha esteso l’ordine a tutti i sessanta milioni di abitanti della provincia dello Hubei. Il traffico, l’economia, la vita pubblica, tutto si è fermato.

È stata una quarantena inedita nella storia dell’umanità: molti l’hanno considerata un provvedimento inconcepibile almeno fino a quando, nelle settimane successive, città dopo città e un paese dopo l’altro hanno adottato le stesse misure in tutto il mondo. Ma oggi la città dove tutto è cominciato sta riaprendo. Negli ultimi giorni i viaggiatori hanno ricominciato a entrare in città, e anche i giornalisti. L’8 aprile il governo cinese ha dichiarato ufficialmente la fine dello stato d’emergenza a Wuhan e la gente ha potuto ricominciare a uscire.

Spettacolo di luci

Quella sera uno spettacolo di giochi di luce ha illuminato il profilo della città e lungo il fiume Yangtse i grattacieli si sono accesi di viola e di rosso. La mattina dopo i primi treni semivuoti sono usciti dalle stazioni e i primi aerei sono decollati dall’aeroporto. Le barricate che erano state alzate in tutta la città sono gradualmente scomparse e i negozi stanno lentamente riaprendo le porte. Mentre altre città del mondo continuano a combattere il virus, Wuhan si risveglia. Chi vuole entrare in città viene prima disinfettato e deve farsi misurare la temperatura. Da gennaio Wuhan è stata per il resto del mondo il simbolo della paura e della disperazione, ma per molti cinesi, è stata un modello di disciplina e perseveranza. Oggi la città deve di nuovo dare l’esempio di come procedere. Ma cosa fanno i suoi cittadini? Come stanno?