Raccontare l’assegnazione e la distribuzione delle case popolari nella capitale vuol dire assistere a una piccola guerra tra poveri: è un conflitto a basso voltaggio ma permanente, dove a scontrarsi sono le famiglie legittime assegnatarie, spesso non assistite dall’amministrazione, e quelle che per necessità occupano, anche loro chiaramente non assistite dall’amministrazione.

Case popolari Uno dei record certi che invece detiene Tor Bella Monaca è quello sulla concentrazione di case popolari. Tor Bella Monaca è il quartiere con la maggiore incidenza di patrimonio pubblico : 5.567 appartamenti su 6.753, l’82 per cento del totale, sono case popolari: quattromila del comune, 1.500 dell’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, ossia della regione Lazio. Potremmo dire che Tor Bella Monaca sia il quartiere più pubblico d’Italia. Lo seguono, per numero di abitanti e numero di alloggi, solo lo Zen di Palermo e San Basilio, sempre a Roma.

In realtà gli abitanti di Tor Bella Monaca potrebbero essere molti di meno, o comunque un dato preciso non c’è, e questo è il primo – e gigantesco – problema quando si vuole capire com’è fatta una città. Di recente il ricercatore Enrico Puccini ha provato a farsi un’idea della demografia , scorporando i dati dell’ultimo censimento in base al disegno del piano di zona: “Attraverso questo procedimento gli abitanti insediati risultano così 16.720, ben 12mila in meno rispetto alle previsioni di piano. Un dato che incide sulla densità complessiva del quartiere di 188 ettari: quella stimata dal piano era di 149 abitanti per ettaro mentre quella attuale è di 88”.

I posti non sono solo di chi se li prende ma di chi è costretto a viverci, con episodi paradossali come persone che si vedono assegnare gli arresti domiciliari in appartamenti occupati. “È chiaro che se metti tutti i poveri tutti insieme crei una bomba”, mi dice uno dei commercianti del quartiere, che preferisce rimanere anonimo. Aveva un negozio di scarpe, non ce l’ha fatta, ha chiuso, ora ci sta riprovando con un punto ristoro. Mentre tutta Roma si riempie di enoteche e bistrot, hamburgerie e sushi bar, a Tor Bella Monaca lo sviluppo non esiste, e la gentrification è un problema di cui forse si parlerà nel 2080.

In questo contesto l’informale e l’illegale si confondono, il tentativo di provare a organizzarsi dal basso con reti di coinquilini (sindacati, associazioni, centri sociali, “la città fai-da-te ” come l’ha battezzata Carlo Cellamare in un libro che parte proprio dall’esempio di Tor Bella Monaca) si scontra spesso con quello delle reti di spacciatori che occupano spazi dallo statuto incerto – bar senza licenze, locali che dovevano essere riqualificati da anni – o lasciati in rovina, spesso spazi interstiziali: pianerottoli, androni condominiali…

La città fai-da-te Lo stesso meccanismo si ripete sugli esercizi commerciali dati in concessione dal pubblico: se per anni l’amministrazione non ha tutelato il patrimonio edilizio, normalizzare è poi complicatissimo, sanare spesso impossibile. Chi si vede assegnato un locale commerciale magari non ha il certificato di agibilità ma decide di aprire lo stesso l’attività.

“Io non lo nego”, dice un altro ristoratore di zona. “Senza i soldi di chi spaccia avrei chiuso durante la pandemia. Il centro commerciale Le torri ha tante saracinesche abbassate, ma i negozi di abbigliamento con le firme reggono: possono contare sulla loro clientela per i beni di lusso”.

Lo spaccio Negli ultimi mesi, oltre la serie quasi quotidiana di arresti, ci sono state due grandi retate di spacciatori. Una il 27 aprile, con 51 arresti ; un’altra il 4 maggio, con 21 arresti. Le famiglie coinvolte sono ovviamente centinaia. A passarci oggi, in via dell’Archeologia, nulla è cambiato dopo gli arresti: le vedette e i pali sotto le case sono sempre lì, le postazioni di spaccio sui pianerottoli rimangono le stesse. Cambia la manovalanza. “Mo’ ce so’ più stranieri, perché l’italiani se li so’ bevuti”.

Le crisi qui si sono sentite di più: sia nel 2001 sia nel 2008, e ora con la pandemia. Inoltre, il numero dei contagiati è il più alto di Roma. Possiamo rileggere alla luce di queste crisi anche la narrazione di Tor Bella Monaca come il quartiere del degrado e dello spaccio? Possiamo pensare che la criminalità sia la conseguenza o addirittura la forma di sopravvivenza per un contesto di difficoltà economica così drammatico?

In Sette Rome (Donzelli 2021), il libro di Salvatore Monni, Federico Tomassi e Keti Lelo, si vede come in tutto il sesto municipio, che comprende Tor Bella Monaca e Torre Angela, “la somma delle domande per i diversi tipi di sussidio (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, Naspi, bonus covid) che a novembre 2020 risultavano accolte supera il numero di 20mila. Se si aggiungono le diecimila richieste autorizzate di cassa integrazione, si arriva all’erogazione di oltre 30mila provvidenze, su una popolazione tra 15 e 65 anni, pari a 73mila abitanti”.

La crisi economica invece è evidente nelle saracinesche abbassate dei negozi, nei cantieri dei palazzi lasciati a metà, negli spazi per i cartelloni pubblicitari lasciati vuoti. Tor Bella Monaca è un quartiere indubitabilmente povero: il 41 per cento delle famiglie vive in povertà assoluta (la media nazionale è intorno al 7 per cento), il 22 per cento ha un reddito pari a zero. La domanda più naturale è chiedersi come campano le persone.

I soprannomi degli spacciatori sembrano quelli di un romanzo criminale ricco di immaginazione: Wilson, Dado, Il gemello, Zezze, Occhialetto, Il russo, Bruciafili, Pandoro. Mentre i cognomi delle persone arrestate sono spesso gli stessi: legami di famiglie conservati attraverso una sorta di mutualismo della criminalità. Avvocati pagati dallo spaccio, “reddito di continuità” per le famiglie di chi sta dentro.

Il testo delle ordinanze sembra, per molti versi, il trattamento di una stagione di The wire, la serie scritta da David Simon all’inizio degli anni duemila per raccontare il mondo dello spaccio a Baltimora. Sia in The wire sia a Tor Bella Monaca il centro della scena sono Le torri. L’economia modulare dello spaccio descritta perfettamente da Simon, per cui ogni isolato è un nodo di un’infrastruttura, non solo non viene messa in discussione dalle continue retate, ma è il modo in cui l’intero quartiero si adatta alla crisi economica. Spacciare, o almeno fare la vedetta, il palo o le “rette” (ossia tenere la sostanza in casa) è un mestiere per cui non serve formazione, che diventa quasi la scelta più semplice in un quartiere con tassi di disoccupazione anche tre volte più alti la media romana.

Welfare alternativo

Welfare: a usare quest’espressione non è solo qualche commerciante o qualche sociologo in vena di provocazioni, ma direttamente le forze dell’ordine. Il comandante dei carabinieri di Tor Bella Monaca, che con la sua squadra copre buona parte del sesto municipio, dice: “Lo spaccio qui è un welfare alternativo a tutti gli effetti. Un pusher prende 200-300 euro al giorno, un palo cento, quale azienda ti garantisce questi redditi?”.

La criminalità dello spaccio riesce paradossalmente perfino a contenere la violenza sociale. Gli altri reati sono abbastanza rari, i negozi non pagano il pizzo, le rapine sono mal viste dagli stessi spacciatori: sconvolgerebbero un equilibrio in cui la rapidità e la tranquillità del commercio di droga redistribuisce soldi per molti.

Intanto, il prodotto si è adattato alla richiesta. Vent’anni o trent’anni fa chi voleva farsi doveva sbattersi tutta la giornata per recuperare i soldi; oggi il costo di una dose varia da un centinaio a pochi euro, a seconda del tipo e della qualità della sostanza. In un reportage del 2018 Angelo Mastandrea seguiva la giornata di uno spacciatore a Tor Bella Monaca che somigliava più a un precario che a un travet. “Da droga per chi aveva i soldi la cocaina è diventata una droga per tutti”, mi dice un carabiniere che preferisce non rivelare il suo nome. “Ora l’eroina si è come ‘cocainizzata’, e questo ha fatto sì che tra chi si fa si va dall’imprenditore al disoccupato, dal sedicenne al vecchio tossico”. Una merce come un’altra.

Lo spaccio riguarda tutta l’infrastruttura sociale di Tor Bella Monaca: dalla produzione di ricchezza al welfare, dal lavoro alle forme dell’abitare. Qui le consegne a casa non sono un vizio che ci si concede, ma spesso una necessità. “Mi capita spesso di portare un ordine a qualcuno e vedo queste case incredibili dentro palazzi fatiscenti: televisori che sembrano schermi cinematografici, lusso ovunque”, mi dice un ragazzo che lavora per un bar che fa servizio di asporto. I destinatari delle consegne in molti casi sono detenuti ai domiciliari, non tutti ovviamente con appartamenti di lusso.

È difficile avere un numero preciso di quanti siano, ma le stime che si riescono a ricavare incrociando i dati delle forze dell’ordine indicano tra gli ottocento e i mille. Ossia, una persona su venti. “Una prigione diffusa a cielo aperto, un’intera comunità”, mi dice un altro carabiniere, il cui orario di lavoro è per la gran parte impiegato nel controllare questi detenuti: c’è chi non può comunicare con l’esterno, chi ha il permesso per le visite, chi è in semilibertà e chi deve firmare ogni sera in caserma.

Il ruolo della scuola

“Cosa vuol dire fare scuola a dei bambini con i genitori in carcere o ai domiciliari?”, chiedo ad Alessandra Scamardella, la preside dell’istituto comprensivo Melissa Bassi. La scuola elementare e media è praticamente l’unica presenza delle istituzioni, oltre il comando dei carabinieri. Il liceo Amaldi – un altro presidio – è leggermente decentrato rispetto al quartiere.

“Uno degli obiettivi fondamentali che cerchiamo di raggiungere è far capire ai ragazzi e ai bambini la differenza tra ciò che è dentro e ciò che è fuori”. Il confine tra un luogo dove le regole democratiche hanno valore e un contesto in cui la convivenza con la criminalità è naturale.

I dati che le cito rispondono perfettamente alla situazione di molti dei suoi studenti. L’idea di famiglie nucleari con i genitori che si occupano in un modo o nell’altro dei figli a Tor Bella Monaca si rivela molto astratta. Capita non di rado che almeno uno dei due genitori o entrambi siano detenuti, che i minori siano seguiti dai servizi sociali, che le famiglie siano di fatto allargate a nonni, zii, vicini, un parentado vario che cerca di tutelare l’infanzia e l’adolescenza. “Quante volte ci capita di seguire ragazzini che devono fare la classica telefonata settimanale al padre in carcere. Ovviamente sono spesso più fragili: crescono in fretta e sviluppano delle forme di adattamento e di resistenza maggiore. E spesso capita che anche il genitore rimanga solo”.