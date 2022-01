La pandemia, le politiche di “azzeramento progressivo” dei casi e la chiusura delle frontiere stanno offrendo alla Cina l’occasione per fare i conti con problemi irrisolti da decenni. Non che Pechino stia approfittando del covid per chiudersi, anzi, prima o poi dovrà fare i conti con l’interruzione della catena dei rifornimenti che danneggia le sue esportazioni. Ma, dato che le circostanze lo impongono, cerca comunque di non sprecare tempo. Il processo è in corso e probabilmente ha l’obiettivo di raccogliere nuova massa critica per il prossimo “balzo in avanti”, se e quando i confini riapriranno, se e quando le circostanze lo permetteranno.

Quella che gli stessi mezzi d’informazione cinesi in inglese traducono come zero-covid policy (politica zero covid), che spesso sintetizziamo come “tolleranza zero” verso il covid, in realtà ha una sfumatura linguistica più mobile. In cinese si dice dongtai qingling e potremmo tradurlo come “azzeramento dinamico”, “tendenza a zero”, “azzeramento progressivo” (dongtai rappresenta uno stato in movimento, un processo; qingling si usa anche quando si formatta, cioè si “azzera”, la memoria di un computer). Liang Wannian, il capo del team di esperti messo in piedi dal governo cinese per combattere l’epidemia, ha chiarito di recente questo concetto, sottolineando la differenza con quello statico di “zero casi”. “Non sono la stessa cosa”, ha detto Liang, “non siamo ancora in grado di prevenire un singolo caso, ma abbiamo la capacità e la fiducia per sradicare rapidamente l’epidemia quando ne emerge uno”.

Nel frattempo la città di Xian – 13 milioni di abitanti – è in un lockdown che ricorda quello a cui fu sottoposta Wuhan nel 2020. Insomma, l’epidemia c’è e finché non cambieranno le circostanze non si può ipotizzare l’azzeramento. Però verso quell’obiettivo bisogna tendere sempre, bisogna mobilitarsi, per evitare guai peggiori e tenendo presente le cosiddette “caratteristiche cinesi”.

Abitudini rischiose

Pan Yiqiong è un’imprenditrice di Wuhan che vive a Pechino. Nel gennaio del 2020 era tornata nella città d’origine per il capodanno e lì era rimasta intrappolata fino a marzo, quando aveva potuto rientrare nella capitale per farsi un’altra quarantena tra le mura domestiche. Pan ha vissuto sulla sua pelle la pandemia fin dagli inizi. “Le misure suggerite da Zhong Nanshan (il più famoso epidemiologo cinese, quello che detta la linea) si basano sulle caratteristiche specifiche della Cina”, mi dice oggi. “Prima di tutto, la densità di popolazione è troppo alta e le persone vivono in ambienti troppo affollati. Una volta che l’epidemia arriva, si diffonde molto rapidamente”. Inoltre “le risorse mediche sono concentrate in maniera eccessiva nelle città di primo livello, come Pechino, Shanghai e Guangzhou”, aggiunge. “Quando l’epidemia si diffonde alle città di livello inferiore, le risorse mediche di base, molto semplicemente, non sono sufficienti. Quando a Wuhan scoppiò l’epidemia, non ci fu un errore di valutazione, ma le poche risorse furono usate per i pazienti con patologie respiratorie e molti altri malati morirono proprio in quella fase non solo per il coronavirus, ma per complicazioni varie che non si potevano curare”.

Infine, dice Pan, “le abitudini dei cinesi sono diverse da quelle degli europei e degli statunitensi. Siamo animali sociali e a tavola c’è contatto tra i piatti e tra le persone”, riferendosi, per esempio, all’abitudine di usare le proprie bacchette per prendere il cibo da un piatto comune, facilitando la diffusione dei virus.

Il punto sui vaccini

La Cina, che tiene in piedi la mobilitazione per l’azzeramento tendenziale e che fa selezione all’ingresso nel paese con la “gestione a circuito chiuso del covid-19”, non sembra però perdere di vista le questioni da sbrigare nel medio-lungo periodo. E lo fa sfruttando le circostanze. A partire proprio dal settore medico-sanitario.

I due principali vaccini cinesi, quelli inoculati a più di un miliardo di cittadini in Cina e a centinaia di milioni di persone soprattutto nei paesi più poveri, non sarebbero sufficienti a scongiurare la diffusione della variante omicron. Lo dicono due studi pubblicati all’inizio di dicembre, uno svedese relativo al vaccino Sinopharm (poi confermato dall’università Jiao Tong di Shanghai e dall’Istituto di malattie respiratorie) e uno di Hong Kong relativo al Sinovac, il più diffuso al mondo. L’azienda produttrice del Sinovac ha risposto immediatamente che una terza dose del suo vaccino genera abbastanza anticorpi per attenuare gli effetti della nuova variante, ma su questo i pareri divergono. Nessun vaccino impedisce alla nuova variante di diffondersi, ma le notizie sui due vaccini cinesi sono emerse proprio mentre il primo caso di omicron compariva in Cina (una donna polacca che si trovava già in quarantena a Tianjin). Questo lascia intendere che le misure di azzeramento progressivo proseguiranno ancora a lungo.

C’è però un’altra faccia della medaglia: a oggi, la Cina produce sei dei 24 vaccini già approvati in almeno un paese (ma spesso l’unico paese in cui sono approvati è la Cina stessa) mentre 12 sono nella fase dei test clinici. Tra questi, ci sono due vaccini a rna e uno, quello della Walvax di Kunming, è già nella fase 3 dei test (abbiamo chiesto all’azienda la possibilità di visitare il suo quartier generale e di intervistare i suoi specialisti, ma ci è stato risposto con gentilezza che non è possibile, sia per policy interna sia per volontà politica del governo di contea). Una funzionaria di un paese europeo che lavora in ambito scientifico a Pechino e che preferisce l’anonimato dice che la Cina sembrerebbe ancora indietro sulla tecnologia dei vaccini, ma sta dispiegando tutte le sue forze (economie di scala, grandi numeri, investimenti, diffusione gratuita del vaccino nei paesi in via di sviluppo e progressivi miglioramenti scientifico-tecnologici) non solo per raggiungere il livello dei paesi occidentali, ma per competere con loro a livello internazionale. E in più sta puntando molto anche sulla medicina tradizionale cinese per le cure accessorie.