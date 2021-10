Al sesto giorno di quarantena in una stanza d’albergo a Tianjin, dove mi hanno portato direttamente dall’aeroporto, arriva la telefonata del sostegno psicologico: “Dormi bene? Mangi?”, chiede una donna in tono gentile e premuroso. Rispondo che dormo e faccio tanti sogni. “Bene, significa che sei felice”. Tornato in Cina dall’Italia dopo più di un anno, devo passare attraverso la “quarantena centralizzata”, come la chiamano qui: due settimane in una stanza d’albergo per chi sbarca nel paese, tre per chi è diretto a Pechino, che in quanto capitale va salvaguardata più di altre città. Il sospetto è che questi “alberghi della quarantena” prima languissero senza clienti e ora sono invece una delle più gioiose manifestazioni del corona-business. Perché ovviamente l’intera trafila è a spese nostre, visto che siamo noi a voler tornare in Cina a ogni costo.

A sovrintendere il tutto è come sempre la mobilitazione di massa, cioè le decine di addetti in tuta bianca, mascherina, occhiali, mani e piedi cellofanati, di cui non si distingue neppure il sesso finché non parlano. Ci prendono all’aeroporto, ci spostano, ci rinchiudono, ci nutrono, ci esaminano, per tre settimane. Diligenti, premurosi, quasi affettuosi, come chi gestisce la chat di Weixin (WeChat) dove tutti gli ospiti dell’hotel possono pubblicare lamentele e richieste e attraverso cui riceviamo direttive e comunicazioni di vario genere.

In un’intervista pubblicata il 4 marzo 2020, Bruce Aylward, responsabile del team dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che aveva appena visitato Wuhan, dichiarava al New York Times: “La Cina è molto brava a mantenere le persone vive”. Concordo, ci tengono vivi, anche psicologicamente, e lo fanno bene.

La grande bolla

Così è la vita nel xinguan yiqing bihuan guanli, “gestione a circuito chiuso del covid-19”, il dispositivo messo in piedi in Cina per azzerare i contagi. Ogni volta che spunta un nuovo focolaio (spesso si tratta solo di una manciata di casi positivi), si isola la zona a rischio, si fa il tampone a tutti i residenti, si cerca di evitare gli assembramenti, si vieta l’ingresso ai corrieri e così via. Ogni luogo applica regole diverse, in base alle circostanze, ma la sostanza non cambia: si costruisce un mondo parallelo. Mentre in occidente si è scelto di convivere con il virus, in Cina si tende all’azzeramento dei contagi. Sembra che la maggioranza della popolazione preferisca così, prediligendo la sicurezza personale dentro la grande bolla rispetto alla libertà senza limiti, anche quella di infettare e infettarsi. Sarà vero o solo propaganda? Probabilmente è vero, tanto più che, tolte le zone dove si verifica un focolaio, in Cina si vive e si circola normalmente.

Il modello “circuito chiuso” è esteso automaticamente anche a chi viene da fuori, che di questi tempi è per definizione “a rischio”. Del resto, cosa si può ribattere a chi ti fa notare che in Italia ci sono ancora più di duemila casi e quaranta morti al giorno e in Cina invece rispettivamente diciannove e zero (dati del 13 ottobre)? Dopo la comparsa della variante delta, sui social network c’era chi chiedeva che l’isolamento preventivo degli “alieni” fosse ancora più drastico.