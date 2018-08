Il Brasile visto attraverso il più grande festival letterario del paese

La donna ha i capelli corti, biondi. Un viso aperto e allegro. Mi porge il libro, il mio romanzo, per avere una dedica. Siamo alla Livraria Cultura di São Paulo, in avenida Paulista. È una giornata piovosa, tipica dell’agosto brasiliano. Guardo Adriana, si chiama così, e vedo nel suo viso qualcosa di familiare. “Ha origini italiane?”, le chiedo. Annuisce. “I miei bisnonni erano di Grezzano e Rovere Veronese. Sono scappati dalla fame”. A São Paulo, e non solo, chi è di origine italiana è quasi sempre veneto o friulano. La donna a un certo punto dice: “Quando torna in Italia glielo deve dire ai veneti che la regione, che era in ginocchio tanti anni fa, si è rimessa in piedi solo grazie alle nostre rimesse, grazie alla generazione dei nostri nonni e dei nostri padri”. Poi si ferma: “A me piace sempre tornare lì, fare escursioni sui monti Lessini, ma fa male vedere quanto si siano dimenticati dei sacrifici degli emigranti. Non conoscono la storia di chi ha sofferto. Di tutte le famiglie che sono qui”.

Adriana è uno dei tanti volti che ho visto in questo viaggio di due settimane che ho fatto in Brasile in occasione del festival di letteratura Flip, che coinvolge l’editoria di tutto il paese. Paraty, dove si svolge, è il più meridionale dei comuni dello stato di Rio de Janeiro. Una città antica e ben conservata. Da qui passava l’oro proveniente dalle miniere dello stato di Minas Gerais, nel sudest del Brasile. Le strade sono ancora difficili da percorrere con i suoi enormi sampietrini, e tra le vie labirintiche è facile perdersi. “La città”, dice Simone Paulino, fondatrice della casa editrice Nos “si doveva difendere dai pirati”.

Flip nasce nel 2003 per riunire le migliori penne e le migliori menti del Brasile. “Ma all’inizio”, spiega Paulino, “era un festival fatto esclusivamente da bianchi, perlopiù maschi. C’è voluto un grande lavoro per renderlo inclusivo per le donne, per gli afrodiscendenti e per le minoranze”. Guardando il programma si nota subito la loro presenza, da Colson Whitehead ad Alain Mabanckou, passando per l’afroabrasiliana Djamila Ribeiro.

La politica

Il festival non esiste solo nel tendone della piazza principale di Paraty, ci sono un sacco di eventi collaterali. Editrici ed editori prendono in gestione delle case (appartamenti o centri artistici) e per tutto il festival è lì che i lettori incontrano scrittrici e scrittori. È in una di queste case che conosco i gruppi che hanno animato due hashtag di cui si parla tanto in Brasile. #LeiaMulheres (Leggere donna) e #Leiamulheresnegras (Leggi donne nere). Mi spiegano che dietro quegli hashtag ci sono fanzine, gruppi di lettura, iniziative in tutto il paese. “È un atto politico”, mi dicono, “noi donne dobbiamo tornare a essere protagoniste della nostra vita”, tornare protagoniste in un paese dove i tassi di femminicidio sono tra i più alti nel mondo.

Nelle case sono proprio le donne ad animare gli incontri più affollati. La fila per l’autrice afrodiscendente Conçeicao Evaristo (non ancora tradotta in Italia) è impressionante. Sono quasi tutti giovani, e tutti con in mano uno dei suoi libri: Olhos d’água, Becos da memória. Evaristo è stata tra le prime donne nere a studiare, insegnare, scrivere e ad avere successo. Ha capelli grigio perla che la fanno somigliare a Josephine Baker. Ma lei è massiccia, la pelle nera e lo smalto rosso sulle unghie. Le ragazze che la accolgono sono soprattutto ventenni, le chiedono consiglio, fanno foto e quasi cercano una benedizione.