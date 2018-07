A Palermo stanno processando la persona sbagliata?

Da due anni in un’aula al primo piano del tribunale di Palermo si celebra il processo italiano più seguito all’estero. Sul banco degli imputati, dietro al gabbiotto di vetro blindato e sorvegliato dagli agenti, non ci sono politici né mafiosi. Non ci sono uomini dei servizi e nemmeno pentiti, ma un giovane eritreo con lo sguardo spento, che ruota nervosamente un crocifisso di legno appeso al collo, bisbigliando a labbra strette quella che sembra una preghiera. Durante ogni udienza osserva impaurito i procuratori prendere posto nell’aula semideserta, popolata solo da qualche giornalista. Si chiama Medhanie Tesfamariam Berhe e prima che degli agenti sudanesi lo estradassero in Italia, faceva il pastore in una fattoria, in attesa di un’occasione per emigrare in Europa. Il 24 maggio 2016, cinque paesi europei, guidati dalle indagini dei procuratori di Palermo, hanno partecipato alla sua cattura a Khartoum, in Sudan. L’arresto è stato presentato ai mezzi d’informazione di tutto il mondo come il risultato più eccellente della lotta ingaggiata dall’Europa al traffico di esseri umani.

Secondo i magistrati, dietro lo sguardo spaventato del ragazzo si nasconde uno dei più sanguinari colonnelli della tratta: Medhanie Yehdego Mered, soprannominato il Generale. Eppure, l’interminabile sfilza di prove prodotte dalla difesa raccontano un’altra storia: Medhanie Yehdego Mered sarebbe ancora a piede libero e quel ragazzo con i capelli arruffati, scaraventato dall’Africa in una cella del carcere Pagliarelli, sarebbe vittima di un clamoroso scambio di persona.

Pressoché ignorato dai giornali italiani, del “caso Mered” si sono invece occupati i giornali e le tv di tutto il mondo: dal Guardian, il primo a sollevare il caso, al New Yorker, che ha dedicato alla vicenda dieci pagine a firma del giornalista Ben Taub; da Le Monde, che ha parlato di “farsa giudiziaria”, al Wall Street Journal; e poi Al Jazeera, Globe and Mail, Radio France International, New York Times, l’emittente britannica Bbc e quella svedese Svt. Tutti hanno espresso dubbi e critiche, in alcuni casi anche molto dure, ma il 21 maggio, giorno in cui il legale di Berhe ha depositato un secondo test del dna per scagionarlo, i pubblici ministeri hanno presentato alla corte nuove accuse per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, trasformando il processo in una storia a metà tra Pirandello e Kafka.

Un passo indietro

Ma andiamo con ordine. Per capire le ragioni che spingono i magistrati a ritenere che la persona arrestata sia uno dei più importanti criminali di oggi, bisogna tornare indietro di cinque anni, alla notte del 3 ottobre 2013, in cui 366 persone – quasi tutte di origine eritrea, in fuga dalla dittatura di Isaias Afewerki – muoiono in un naufragio a un chilometro e mezzo da Lampedusa.

In quei giorni, i giornali di tutto il mondo puntano il dito contro la lentezza dei soccorsi, l’assenza di una strategia comune in Europa, la mancanza di una reale cooperazione sulle politiche dell’accoglienza. L’attenzione si concentra soprattutto sui trafficanti di esseri umani, criminali che gestiscono i viaggi e accumulano ricchezze sulla pelle dei migranti. I circa 150 superstiti del naufragio di ottobre sono pronti a fare nomi e cognomi degli uomini che hanno pagato per raggiungere l’Europa. E di quelli che li hanno seviziati e torturati durante il tragitto.

La procura di Palermo apre un’inchiesta e la chiama con il nome del dio greco dei mari, figlio di Poseidone e protettore dei naufraghi: Glauco. All’indagine partecipano le autorità svedesi, olandesi e la National crime agency britannica. L’idea dei magistrati siciliani è che per battere i trafficanti si possano usare gli strumenti della lotta alla mafia, cioè le intercettazioni, e l’intuizione che anche fra i trafficanti esista un’organizzazione verticistica con un suo codice d’onore.