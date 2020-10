La maggioranza del capitale (50,1 per cento) è nelle mani della famiglia Pile. Hugh, figlio di Anthony, è diventato l’amministratore delegato della Blue Skies all’inizio del 2020. Il principale azionista esterno (con il 19,5 per cento) è 8 Miles , il fondo d’investimenti africano del sedicente filantropo Bob Geldof. I Mauritius leaks – l’inchiesta giornalistica che ha fatto luce sui tentativi di molte grandi aziende di evadere le tasse attraverso il paradiso fiscale di Mauritius – hanno rivelato che il fondo ha un obiettivo di rendimento del 20 per cento (per la durata del fondo stesso) e una succursale a Mauritius. Anche se 8 Miles afferma che la gestione responsabile e l’attenzione alle persone e alla natura sono determinanti nell’indirizzare le sue scelte d’investire nelle startup africane, la sua struttura fiscale finisce per sottrarre importanti entrate ai paesi dove investe. Una giornalista che ha interrogato Geldof al proposito si è sentita chiedere in risposta quanti canali d’irrigazione avesse finanziato lei con il suo stipendio.

In Ghana la Blue Skies ha più di mille dipendenti con contratti a tempo determinato e indeterminato, e centinaia di lavoratori a giornata. La fabbrica e la sede centrale sono a Nsawam, una cittadina a trenta chilometri dalla capitale Accra, dove il governo ha creato una zona franca, che ha permesso alla Blue Skies di pagare tasse molto più basse nei primi dieci anni di attività. Ancora oggi l’azienda può contare su un’importante riduzione dell’imposta societaria: paga il 15 per cento invece del 25.

Investimenti africani In questo paese dell’Africa occidentale, la Albert Heijn compra la frutta dalla Blue Skies, una multinazionale britannica che rifornisce molti altri supermercati europei, tra cui i negozi dell’Esselunga. Quella della Blue Skies, fondata nel 1997 da Anthony Pile, è la storia di un’azienda di successo, con stabilimenti in sei paesi, entrate pari a 123 milioni di euro e un utile di 3,7 milioni (dati del 2018).

Ma i supermercati della Albert Heijn contribuiscono davvero allo sviluppo dei paesi che li riforniscono di frutta? E, aspetto di non poco conto per il consumatore consapevole, come la mettiamo con la sostenibilità dei prodotti? La Albert Heijn sostiene che i suoi supermercati siano i più sostenibili dei Paesi Bassi. Ho voluto verificare e sono andato a cercare Kwabena, l’uomo del manifesto, in Ghana poco prima che scoppiasse la pandemia di covid-19.

L’ AH Foundation (AH sta per Albert Heijn) è una fondazione benefica che costruisce scuole, pompe idrauliche e altre infrastrutture nei paesi africani e sudamericani da cui arrivano la frutta, la verdura e i fiori in vendita nei supermercati della catena. Nel 2019 la fondazione aveva a disposizione un budget di 2,6 milioni di euro, di cui 1,8 milioni provenivano dalla Albert Heijn e il resto dai fornitori. La società madre Ahold Delhaize, un gruppo specializzato in grande distribuzione, aveva un fatturato di 66 miliardi di euro.

Fino a poco tempo fa nel reparto ortofrutta di molti punti vendita Albert Heijn, la più importante catena di supermercati olandese, era esposto un manifesto con il ritratto di un coltivatore di ananas, Kwabena del Ghana, i cui prodotti erano “buoni due volte”: “La nostra frutta non solo ha un buon sapore, ma mangiandola si dà il proprio contributo a una buona causa. Questo perché i nostri coltivatori, insieme alla AH Foundation, aiutano a migliorare le condizioni di vita della comunità locale”. Il messaggio è chiaro: comprate una confezione di frutta fresca e fate la vostra piccola parte per rendere il mondo un posto migliore.

Comincio la mia ricerca ad Accra, una metropoli in rapida espansione con più di quattro milioni di abitanti. Sono fortunato: il primo giorno un tassista mi dice di conoscere una persona che lavorava per la Blue Skies e che vive in un villaggio di coltivatori di ananas. Così mi conduce attraverso un paesaggio collinare lussureggiante. Gli agricoltori non coltivano solo ananas, ma anche papaya, banane, igname, peperoni rossi e pomodori, sia per consumarli sia per venderli. Arriviamo a Fotobi, dove l’ex dipendente della Blue Skies e sua madre ci accolgono in un cortile tra i fili per il bucato. Poco dopo si presenta il loro vicino, il coltivatore di ananas Daniel Djan, che riconosce subito la persona del manifesto. “È Attakra”, dice senza esitare. “Abita qui vicino”.

Strada facendo, visito vari progetti che secondo la AH Foundation dovrebbero creare condizioni migliori di vita per la gente del posto. Non ho informato la Albert Heijn né la Blue Skies della mia presenza per evitare che si preparassero. La cartina interattiva sul sito dell’azienda britannica mi guida nei luoghi esatti.

Questi progetti di sviluppo (negli ultimi undici anni ne sono stati realizzati più di cento in quattro paesi) sono il frutto della collaborazione tra le fondazioni della Albert Heijn, la Blue Skies e la catena di supermercati britannica Waitrose. L’anno scorso sono stati spesi 173mila euro per i progetti in Ghana: ogni fondazione ne ha versati 58mila, l’equivalente degli incassi settimanali di un piccolo supermercato olandese.