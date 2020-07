Quella della geotermia in Toscana è una storia più che centenaria e risale alle ricerche condotte nell’ottocento da Francesco Giacomo Larderel a Montecerboli, in provincia di Pisa. Nel 1818 il giovane ingegnere italo-francese riuscì a valorizzare il fluido geotermico estraendo acido borico dal vapore e producendo boro a scopi industriali. La sua scoperta fu così apprezzata che il granduca Leopoldo II lo ricompensò con il titolo di conte e decise in suo onore di dare all’area il nome di Larderello. Poco meno di cent’anni dopo, nel 1904, il principe Piero Ginori Conti, succeduto a Larderel nella proprietà dell’industria boracifera, riuscì ad accendere cinque lampadine sfruttando il calore del sottosuolo. Da allora la Toscana è diventata il centro della geotermia mondiale, a Larderello e sul monte Amiata, dove la Enel Green Power ha installato nel corso degli anni le sue centrali, per una potenza complessiva di 916 megawatt.

Il gigante di ferro domina la vallata. Il fumo denso esce dalle sue sei torri cilindriche diffondendo nell’aria un odore acre di zolfo. Siamo sul monte Amiata, tra i comuni di Arcidosso e Santa Fiora, nel cuore di una delle due aree della Toscana dove si produce energia geotermica. Bagnore 4, inaugurata nel 2014, è l’ultima di una serie di centrali che estraggono fluido dal sottosuolo per produrre energia. L’impianto, detto a ciclo aperto o “flash”, funziona così: il vapore generato dal fluido prelevato a tremila metri di profondità è convogliato in dei tubi verso lo stabilimento, dove finisce in una turbina collegata a un generatore che converte il calore in energia meccanica. Un alternatore trasforma l’energia meccanica in energia elettrica. Il fumo che esce dalle torri è il residuo gassoso del processo. Bagnore 4 e la gemella Bagnore 3, a poche centinaia di metri di distanza, sono due delle 34 centrali geotermoelettriche della Toscana, tutte controllate dalla Enel Green Power, la società del gruppo Enel che si occupa di fonti rinnovabili.

Il villaggio di Asterix Negli ultimi anni la Enel Green Power ha installato nei propri impianti i cosiddetti filtri Amis, Abbattimento mercurio e idrogeno solforato, che riducono notevolmente le emissioni di queste sostanze. Attraverso l’immissione di acido solforico negli Amis, nei due impianti di Bagnore viene ridotto anche il contenuto di ammoniaca diffusa nell’atmosfera. “Queste centrali sono migliori, ma chiamarle verdi è un’assurdità, perché continuano a rilasciare sostanze nocive. E soprattutto perché liberano enormi quantità di gas che contribuiscono al cambiamento climatico, sui quali i filtri non hanno alcun effetto”, spiega Carlo Balducci, ingegnere della rete Nogesi. Nel 2013, in un articolo basato su dati dell’Agenzia regionale per l’ambiente e il territorio della Toscana (Arpat), i due studiosi Riccardo Basosi e Mirko Bravi sottolineavano questo controsenso: l’energia geotermica, considerata pulita, contribuisce in modo rilevante all’effetto serra.

Con vari ricorsi la Nogesi ha provato invano a bloccare la costruzione delle ultime centrali, in particolare Bagnore 4, sottolineando che non producono affatto energia pulita e che sono dannose per la salute. “Secondo uno studio condotto dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nel 2010, i tassi di mortalità maschile sono più alti del 13 per cento sull’Amiata rispetto ad altre zone della Toscana”, sottolinea Arezzini. “Questo è dovuto alla maggiore quantità di gas inquinanti liberati nell’atmosfera dalle centrali geotermiche. Lo denunciamo da tempo, ma nessuno ci ascolta perché qui gli interessi sono enormi”.

Questa tecnologia, classificata come verde e rinnovabile, è oggi al centro di un duro scontro tra chi la considera una fonte energetica per sostituire i combustibili fossili e chi invece sottolinea i rischi per la salute e il forte impatto ambientale. Le vallate ai lati del monte Amiata sono piene di centrali: oltre a Bagnore 3 e 4, i tre impianti di Piancastagnaio 3, 4 e 5 contornano le pendici di questo massiccio vulcanico. “Hanno rovinato un territorio e hanno svenduto le nostre vite”, dice Velio Arezzini, portavoce della rete nazionale No alla geotermia speculativa e inquinante (Nogesi), che da decenni si batte contro questo tipo di impianti. “Potevamo puntare sul turismo, sulle bellezze del territorio, su un’agricoltura di qualità. Invece è stata scelta la geo-termia industriale, che rovina il paesaggio e crea problemi enormi”.

Il sindaco Fabrizio Tondi, capofila della resistenza, oggi è uno dei più strenui sostenitori di un altro tipo di centrale, che dovrebbe nascere nell’area industriale della Val di Paglia, a pochi chilometri dal centro abitato. Si tratta di un impianto a ciclo chiuso o binario, in cui tutto il fluido estratto viene reimmesso nel sottosuolo, senza alcuna emissione nell’atmosfera. Esistono esempi del genere negli Stati Uniti, in Germania e in Francia, ma non in Italia, dove tutte le centrali geotermoelettriche sono a ciclo aperto, cioè liberano i residui gassosi nell’atmosfera. L’Enel ha costruito stabilimenti simili altrove, ma ha sempre escluso questa eventualità sull’Amiata, sostenendo che la quantità di gas incondensabili presenti in quel serbatoio geotermico rende impossibile la reimmissione totale del fluido.

Per risolvere il problema delle emissioni dannose per il clima, sono stati progettati nuovi impianti e previsti nuovi incentivi, e sulla scena si sono affacciati nuovi attori. A pochi chilometri da Piancastagnaio, sede fin dagli anni sessanta delle prime centrali sul monte Amiata, il paese di Abbadia San Salvatore si è sempre distinto per il suo convinto no alla geotermia. Mentre i comuni vicini accettavano le offerte dell’Enel e incassavano i fondi di compensazione, questo paese di seimila abitanti è rimasto saldamente ancorato al suo rifiuto, come una specie di villaggio di Asterix accerchiato dalle truppe romane.

A partire dal 2011 il governo ha concesso la possibilità di esplorare questa tecnologia, prevedendo la costruzione di alcune piccole centrali di questo tipo, con un meccanismo di incentivazione di 200 euro per ogni megawatt/ora prodotto. La prospettiva di aggiudicarsi questi incentivi ha spinto molte aziende a lanciarsi nell’avventura. Tra questi il gruppo Sorgenia, che qui ad Abbadia progetta di costruire una centrale da 10 megawatt. “Dopo studi approfonditi, abbiamo scelto quest’area perché ha caratteristiche capaci di garantire che l’impianto sarà a zero emissioni”, dice Matteo Ceroti, responsabile dello sviluppo della società. “Oltre a produrre energia, la centrale fornirà gratuitamente calore alla comunità locale per progetti di sviluppo socioeconomico. È una grande opportunità per il territorio ma anche per l’Italia, dove non esiste ancora un impianto a ciclo binario”.

Il sindaco racconta che a convincerlo è stata proprio la prospettiva di una centrale diversa da tutte le altre. “Bisogna uscire dalla logica geotermia sì geotermia no e ragionare invece sul tipo di geotermia che vogliamo sviluppare”, dice Tondi nel suo ufficio, nel municipio deserto a causa delle misure contro il covid-19. “Questi impianti di nuova generazione non provocano danni per l’ambiente e possono generare ricchezza”. Todi, ex chirurgo, confermato nel 2019 per un secondo mandato, coltiva un sogno: usare la geotermia a zero emissioni per curare l’area da quella che considera la sua principale malattia, la marginalità in cui è piombata negli ultimi decenni. “La mia idea è fare di Abbadia un centro dell’economia verde e circolare, in cui la centrale geotermica e la possibilità di garantire calore a costo zero attragga nuove attività economiche”. Il sindaco parla di molti posti di lavoro che verranno creati, di aziende che dicono di essere interessate. Ma alcuni suoi concittadini guardano al suo piano con sospetto. “È l’ennesima colonizzazione di un territorio già pesantemente compromesso dall’attività delle centrali a ciclo aperto dell’Enel. Continuiamo a chiamare grandi gruppi che sfruttano le nostre risorse, senza ottenere alcun beneficio”, afferma Arezzini della rete Nogesi. Tondi accusa chi lo critica di essere legato a un’idea romantica e immutabile di territorio e di non preoccuparsi della vita reale delle persone. “Mentre loro dicono no a tutto, i giovani se ne vanno e i paesi si spopolano”, ribatte il sindaco, assicurando che andrà avanti “perché per governare bene bisogna pensare al futuro senza farsi influenzare dalle reazioni istintive di alcuni”.

La rivolta della Tuscia

A un sindaco che sposa la causa della geotermia a zero emissioni ne corrispondono poco più a sud una trentina che sono invece schierati contro questo tipo di impianti. Nell’Alta Tuscia, nella fascia di terra che dal nord del Lazio sconfina in Umbria, sono in una fase più o meno avanzata una serie di centrali a ciclo binario. I titoli minerari concessi sono 18, su un territorio che si estende per circa mille chilometri quadrati intorno al lago di Bolsena.

A differenza dell’Amiata, dove lo sfruttamento del serbatoio geotermico ha una lunga e consolidata tradizione, questa zona ha un unico precedente, non proprio felice. Quando alla fine degli anni novanta l’Enel ha costruito una centrale nei pressi del borgo di Latera, ha dovuto chiuderla dopo pochi mesi a causa di un eccesso di emissioni nocive. Francesco Di Biagi, sindaco della cittadina, all’epoca era un ragazzo e ricorda bene cos’è successo. “I responsabili della centrale hanno liberato i gas nell’atmosfera e la nube tossica è arrivata fino a Montefiascone, a trenta chilometri di distanza. Molte persone sono dovute andare in ospedale. Il bestiame è morto, le piantagioni sono state distrutte”. Oggi lo stabilimento giace come una cattedrale abbandonata in mezzo alla campagna. Di Biagi è in prima linea nel fronte del no a ogni nuovo progetto geotermico, tra cui una centrale a zero emissioni proprio a Latera.