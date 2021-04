Gli attivisti, che stanno qui giorno e notte, affermano che non se ne andranno finché la questione non sarà risolta una volta per tutte. Manifesti in più lingue indicano le loro richieste: “Fate uscire l’immondizia italiana dal mio paese”, dice uno. “Non accetteremo i rifiuti italiani”, ribadisce una scritta a caratteri cubitali. “L’Italia ha cercato di usare la Tunisia come una discarica. I container bloccati qui da mesi rappresentano un grave rischio ambientale e il nostro governo non sta facendo nulla contro questa catastrofe ecologica”, s’indigna Hamdi Bensalah, uno dei principali animatori del sit-in.

I container sono una presenza ingombrante di fronte alla passeggiata che corre lungo il mare di questa città costiera a 140 chilometri da Tunisi. Le gru spostano i nuovi carichi arrivati con le navi, cercando di trovare uno spazio libero dove metterli. Gruppi di persone con le canne da pesca in mano chiacchierano tra loro, osservando da lontano una scena a cui sembrano ormai abituati. I non addetti ai lavori non possono accedere alla banchina, meno che mai i giornalisti. Ma sul piazzale di fronte all’ingresso del porto la rabbia è palpabile. Sotto uno striscione con un pugno chiuso e la scritta in arabo “Insieme per rimandare indietro i container di rifiuti provenienti dall’Italia”, una tenda da campeggio è la base operativa del presidio di protesta.

I container occupano la banchina in tutta la sua lunghezza. Sono 212, impilati a tre a tre, ben visibili dal lungomare e dalla medina che domina la città. Bloccati da più di otto mesi nel porto di Sousse, questi parallelepipedi di ferro arrivati dall’Italia sono al centro di un gigantesco scandalo ambientale, che ha travolto importanti esponenti politici in Tunisia, messo in luce un traffico di rifiuti milionario tra le due sponde del Mediterraneo e svelato il modo in cui la Campania ha deciso di risolvere la sua cronica emergenza rifiuti.

Denunciati alla dogana di Sousse come rifiuti plastici, i container in realtà conterrebbero gli scarti della raccolta differenziata domestica prodotta da sedici comuni del Cilento. Sono stati mandati in Tunisia grazie a un accordo tra la Sviluppo risorse ambientali (Sra), un’azienda con sede a Polla, nel basso salernitano, e la tunisina Soreplast. Le due imprese hanno stipulato un contratto per l’invio di 120mila tonnellate di rifiuti “non pericolosi” in Tunisia. Prezzo pattuito: 48 euro a tonnellata, per un totale di 5,7 milioni. Il contratto è stato siglato alla fine di settembre del 2019 e suggellato da una visita reciproca dei titolari delle due ditte, il salernitano Alfonso Palmieri e il tunisino Mohamed Moncef Noureddine, ai rispettivi impianti di Sousse e di Polla.

Una volta ottenute dalla regione Campania le autorizzazioni per l’invio dei materiali, il 22 maggio 2020 è partito il primo carico: settanta container imbarcati al porto di Salerno su una nave battente bandiera turca, la Martine A della Arkas Container Transport, sbarcati in Tunisia pochi giorni dopo e trasportati in un deposito della Soreplast a Moureddine, un piccolo comune a una decina di chilometri da Sousse. A luglio erano già arrivati altri tre carichi, per un totale di 7.900 tonnellate di spazzatura.

A quel punto, qualcuno alle dogane tunisine si è insospettito e ha aperto i container, scoprendo che all’interno non c’erano solo rifiuti plastici. È scattato il sequestro giudiziario e i container si sono accumulati sulla banchina del porto tunisino, dove sono parcheggiati al costo di 26mila euro al giorno. In otto mesi, si è arrivati a un debito di quasi sette milioni di euro. Su chi pagherà una cifra destinata a lievitare e sul destino dell’immondizia campana è scoppiato un contenzioso che vede coinvolti la Sra, la regione Campania e il governo tunisino.

Hamdi Chebaâne è uno dei pochi in Tunisia ad aver visto con i propri occhi cosa c’è dentro quei container. Membro di Tunisie verte, una coalizione di associazioni ambientaliste, nonché esperto di valorizzazione dei rifiuti, è stato tra i primi a denunciare gli arrivi delle navi cariche di spazzatura. Fin dal luglio del 2020, insieme ad altri attivisti ha cercato di attirare l’attenzione su quello che definisce “il più grande scandalo ambientale internazionale mai accaduto in Tunisia”.

All’inizio, del caso si è interessata la stampa locale. Poi, a novembre del 2020, è stata la popolare trasmissione tv Les 4 vérités, dell’emittente privata nazionale El Hiwar el Tounsi, a scoperchiare definitivamente il vaso di Pandora con un lungo reportage. Pochi giorni dopo la messa in onda, il parlamento tunisino ha deciso di inviare una commissione d’inchiesta a Sousse. Era il 19 novembre 2020 quando, alla presenza dei componenti della commissione e di esperti, tra cui Chebaâne, sono stati aperti alcuni dei container bloccati al porto.

“All’interno abbiamo trovato di tutto: pannolini, scarpe, pezzi di cartone, para-urti di automobili, giochi per bambini. Erano chiaramente rifiuti domestici non valorizzabili e difficilmente riciclabili”. Per avvalorare la sua denuncia, l’attivista mostra sul telefono una serie di foto. Dalle immagini si vede una massa indistinta di spazzatura, in cui il materiale plastico che la Soreplast avrebbe dovuto trasformare e riesportare come prodotto finito appare tutt’altro che prevalente. “È chiaro che il piano era bruciare il contenuto o gettarlo in discarica”, conclude Chebaâne.

Consegne inattese

Com’è stato possibile che l’immondizia di sedici comuni del Cilento sia stata spedita su una nave in Tunisia, un paese che ha già difficoltà a gestire la propria spazzatura? Chi ha dato le autorizzazioni? “Questi 282 container sono arrivati qui da noi senza che ne sapessimo nulla”, dice Hédi Chebili, direttore generale al ministero dell’ambiente. Al dicastero, un palazzo modernista alla Cité el Khadra, una zona residenziale a nord di Tunisi, sembrano cadere letteralmente dalle nuvole. “Mentre il mondo era impegnato ad affrontare la crisi del covid-19, sono piombati qui questi rifiuti, mandati dall’Italia senza alcun rispetto delle procedure né delle convenzioni internazionali”, prosegue il funzionario.

In effetti, la convenzione di Bamako del 1991 vieta l’importazione in Africa di scarti pericolosi, mentre quella di Basilea del 1989 per la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti e il regolamento europeo 1013 del 2006 ne autorizzano l’esportazione verso un paese terzo solo se è in grado di riceverli e ha una fabbrica che possa procedere al loro riciclaggio. Secondo queste normative, i container non sarebbero mai dovuti partire, sia perché i rifiuti classificati con il codice Y46 della convenzione di Basilea sono considerati “pericolosi” sia perché la Soreplast non dispone di impianti di riciclaggio. La convenzione di Basilea impone che ogni invio di rifiuti tra paesi debba essere approvato mediante un contatto tra i focal point (i rappresentanti dell’accordo internazionale) istituiti presso i ministeri dell’ambiente dei due stati. Questo contatto però non sarebbe mai avvenuto. A sentire Chebili, il focal point in Tunisia ha saputo dell’invio dopo che i container erano arrivati. “Siamo stati informati solo a luglio del 2020, a cose fatte”, dice il funzionario. Che aggiunge: “Ci sono stati diversi errori nelle procedure. Ora la vicenda è in mano alla magistratura”.

Dopo che lo scandalo è esploso, la procura di Sousse ha aperto un’inchiesta. Il 22 dicembre 2020, dodici persone sono state arrestate e altrettante indagate. In carcere sono finiti il ministro dell’ambiente Mustapha Laroui, che solo il giorno prima era stato destituito dal suo incarico, il suo capo di gabinetto, dirigenti dell’autorità doganale, dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpe) e dell’Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti (Anged). L’amministratore unico della Soreplast, Mohamed Moncef Noureddine, è irreperibile da allora. A quel punto la regione Campania ha bloccato le spedizioni, ha chiesto alla Sra di riportare i container in Italia e ha denunciato la vicenda alla procura della repubblica di Salerno.

La prima volta

I documenti emersi dai vari scambi tra la Sra e la Soreplast, le interviste con alcuni dei principali protagonisti in Italia e in Tunisia, lo studio delle movimentazioni dei carichi ci hanno permesso di ricostruire le principali tappe di questo traffico transnazionale di rifiuti. Quello che emerge è un reticolo fitto di abusi, dichiarazioni false, permessi accordati da enti non autorizzati a rilasciarli, violazioni delle procedure sia in Tunisia sia in Italia. “Questa storia mostra che ci sono grandi lobby corrotte interessate a trasformare la Tunisia in una discarica di rifiuti europei”, dice Chebaâne.

Se è la prima volta che uno scandalo di queste dimensioni scuote il paese nordafricano, secondo l’attivista sono anni che il ministero dell’ambiente subisce pressioni da uomini d’affari tunisini influenti per permettere l’importazione di rifiuti. “È stato un tentativo di aprire un commercio redditizio. Per fortuna, la società civile di Sousse ha vigilato e impedito che si consumasse un tale scempio. Se non ci fosse stata la mobilitazione, probabilmente i container sarebbero passati e il loro contenuto sarebbe stato sversato in discarica di nascosto”.

Gli arresti e i fermi indicano che nella rete sarebbero coinvolti alti dirigenti politici tunisini, oltre che responsabili a vari livelli delle autorità doganali e di diverse agenzie pubbliche. Tutti puntano il dito contro quello che è ritenuto il protagonista della truffa: Mohamed Moncef Noureddine, l’amministratore unico della Soreplast. Appartiene a una famiglia influente di Sousse, molto ben inserita nelle cerchie di potere fin dai tempi della dittatura di Zine el Abidine Ben Ali, secondo quanto racconta Chebaâne che lo conosce personalmente da almeno quindici anni.