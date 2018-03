Porno femminista

3. Mi eccitano i video di schiaffi sulle tette, ma ho delle remore morali. So perché mi piacciono: le mie tette grosse mi fanno rabbia. Mi sembra moralmente sbagliato sia per il cammino di accettazione del mio corpo che ho fatto, sia per il messaggio violento nei confronti delle donne.

1. Vengo molto in fretta con il porno lesbico, ma non è mai un orgasmo di quelli “belli”. Secondo me è che inconsciamente penso sia poco reale e quindi degradante.

Ho il feticismo del deepthroating, il “pompino a gola profonda”. I porno che guardo sono solo di pompini brutali e molto bagnati. Mi piacerebbe tantissimo guardare quel tipo di porno con il mio fidanzato, mettendolo tra le cose con cui ci divertiamo in camera da letto, ma in quanto femmina eterosessuale mi vergogno a dirlo. Come faccio a parlare di un mio feticismo? Glielo rivelo durante una cena a lume di candela? Metto su un porno di deepthroat e vedo che succede? Aiutami!

Non esiste un momento sbagliato per dire a qualcuno che ha vinto la lotteria, DQ. Puoi fare una cena a lume di candela, mettere su un porno, mandargli un telegramma cantato: comunque tu decida di dirglielo, le probabilità di una reazione negativa sono molto ridotte. Ovvio, guardare una che fa deepthroating e farlo tu stessa sono due cose ben diverse. Durante la cena a lume di candela non potrai passare dalla rivelazione della fantasia alla sua realizzazione. Fai con calma, magari oltre al porno guardati qualche tutorial, scopri le posizioni e le angolazioni che fanno per te, eccetera, e piano piano vedrai che con lui arriverai in fondo.

Sono un ragazzo di 32 anni che ha da poco conosciuto una donna molto sexy e più matura, di 46 anni. Mi ha detto che le piaccio molto. Ho sempre preferito le donne più mature. Mi piacciono per la sicurezza, per come stanno bene con se stesse. Sono molto più sexy delle mie coetanee. Il problema è che prendo molto sul serio il femminismo. Sulle cose più evidenti credo di cavarmela abbastanza bene: non faccio mansplaining , richiamo le persone che ignorano l’esistenza del sessismo e non tratto le donne come oggetti, anche quando le trovo attraenti (sono piccoli passi, ma comunque). Ma quando vedo questa donna e ci mettiamo a flirtare come matti il mio cervello si spegne e non riesco a pensare che al suo corpo pazzesco e alle tante ore che vorrei passarci insieme. Il mio timore è che lei abbia passato la vita facendo leva sull’aspetto fisico per ottenere conferme dagli uomini, e che la mia attrazione tutta di reni e poco di cervello non faccia che perpetuare la sua oggettificazione.

Correrò il rischio di fare Dansplaining. Non c’è nulla di femminista nel parlar male delle donne giovani per giustificare il fatto che a te piacciono quelle mature. I gusti sono gusti e si possono accettare anche senza il sottinteso che le donne giovani manchino di sicurezza o non siano a proprio agio con se stesse. La società che ha inculcato a CAPP il problema dei seni grossi – i suoi seni attraevano attenzioni indesiderate, lei ha cominciato a provare risentimento e adesso si eccita con immagini erotiche di seni che vengono puniti (anche se adesso sa che il suo problema non erano i seni) – ha inculcato il tuo problema a te.

Agli uomini, giovani come vecchi, in genere piacciono le donne giovani. Tu dalle donne giovani non sei attratto, sei attratto da quelle mature. Anziché accettarlo, senti di doverlo giustificare facendo un paragone tra donne giovani e mature e affermando – ripeto: in modo sottinteso – che in quelle giovani ci sia qualcosa che non va. Sembri uno di quei gay che non riescono a dire come mai sono attratti dai maschi senza dirti anche (o soltanto) cosa non gli piace delle donne.

Venendo all’oggettificazione, MILF: il problema dell’oggettificazione è quando chi oggettifica non riesce simultaneamente a vedere la persona oggetto di attrazione come un essere umano tridimensionale provvisto di desideri, paure e capacità decisionale propri. Tecnicamente siamo tutti oggetti, MILF – cose materiali che si possono vedere e toccare – ma a differenza di un vibratore o di una vagina di gomma proviamo gioia e dolore, e abbiamo desideri e bisogni. Tu non puoi impedirti di provare attrazione per questa donna. Nell’attrazione tra esseri umani esiste una fortissima componente visiva e, come dimostra la tua attrazione per le donne mature, non esiste un unico parametro di bellezza universale. Se sai oggettificare una persona apprezzandone appieno l’umanità (se alle parole fai seguire i fatti) non devi sentirti un femminista incompleto solo perché la oggettifichi (specie se quella sta chiaramente oggettificando te!).