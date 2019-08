Ho preso l’ecstasy con il mio migliore amico. Siamo finiti a farci le coccole e raccontarci tutto. Non è successo niente di sessuale – siamo entrambi etero – ma tra le cose che gli ho detto c’è che preferisco di gran lunga leccare la fica che scopare, mentre lui mi ha detto che leccarla non gli piace per niente, e di base ama solo scopare. Secondo me saremmo un’ottima squadra: siamo entrambi attraenti e con un bel fisico, basterebbe trovare una donna a cui piace sia farsela leccare che farsi scopare. Comincerei io con la lingua (facendola venire), dopodiché lui le darebbe l’uccello (facendola venire un’ultima volta). Tu cosa dici?

– Ultimate Package Deal

Io direi “CAZZO, SÌ!” se fossi una donna, ma non lo sono. E anche se non posso prometterti che tutte le donne reagiranno allo stesso modo, alcune sicuramente sì.

***

Sono un maschio che va per i sessanta. Mi sono fatto vedere da un urologo per un problema di erezione, che è migliorato con gli appositi farmaci. Ma raggiungere l’orgasmo è difficilissimo, e non mi sembra che questi farmaci semplifichino la cosa. La mia fidanzata apprezza le erezioni, ma a me piacerebbe anche venire. È molto frustrante. Consigli?

– Pills Inhibiting Lusty Loads

Con l’età si afflosciano sia le tette sia l’uccello, per questo hanno inventato i reggiseni push up e le pillole push up. Le seconde, pur facilitando l’erezione, possono complicare il raggiungimento dell’orgasmo. Vantaggio: si dura di più. Svantaggio: può succedere di fare sesso senza venire. Oppure uno può cambiare punto di vista e provare a considerare lo svantaggio come un vantaggio nascosto: ogni tanto ci si gode il sesso senza l’orgasmo, e la volta successiva, quando si viene, si sborra di più.

***

Sono un bisessuale attivo nella comunità sex-positive, e amo divertirmi con le coppie. Volevo aggiornare il mio profilo su Feeld per esprimere questo mio desiderio, ma mi sono accorto che non esiste un termine unico per definire un unicorno maschio. Ho quindi scritto “Maschio/Stag/Stallone/Minotauro/Pegaso”, i vari termini che ho visto usare. Però che cazzo, non dovrebbe volerci una riga intera per elencarli tutti! Avendo tu notoriamente coniato, insieme ai tuoi lettori, la parola pegging, speravo potessi ripetere la magia trovando un termine non binario e adatto a ogni identità sessuale che metta tutti d’accordo.

– Having One Reliable Name

Che cos’ha che non va “unicorno”? Gli unicorni – animali mitologici – possono essere maschi, femmine o – immagino – privi di genere, oppure fluidi. Possono essere tutto ciò che vogliamo, HORN, dal momento che ce li siamo inventati noi. E se è vero che il termine è inizialmente entrato in uso per definire le donne bisessuali disponibili non solo a fare sesso con coppie eterosessuali stabili, ma anche a legarsi a una coppia formando una triade poliamorosa, non c’è motivo per cui gli uomini e/o le persone non binarie a cui interessa la stessa cosa – rimorchiare e formare una relazione con coppie stabili – non possano definirsi unicorni. Ma tu sei davvero un unicorno? La gente ha cominciato a chiamare unicorno un certo tipo di donna bisessuale perché era difficile da trovare, e sembrava che tutti lo cercassero. Chi è semplicemente interessato a divertirsi con le coppie non è raro affatto.