Sono una quarantenne in coppia con un uomo e per la prima volta ho una malattia sessualmente trasmissibile (mst) sintomatica: i condilomi, urrà! Li ho scoperti un paio di mesi fa (intorno al buco del c.) e oggi sono andata a farmeli togliere dal ginecologo. La mia domanda è: al fidanzato devo dirlo? Stiamo insieme da cinque mesi, e non usiamo precauzioni perché ho la spirale. Altre informazioni: laggiù non mi ha mai leccata. Vorrebbe, ma essendo molto sottomessa per me è difficile venire in quel modo, così finora ho rimandato. Ora che volevo fare un tentativo, ecco che ho i condilomi. Non so se lui li ha visti. Forse sì? Sono mesi che non lo facciamo da dietro, magari è per quello. Li ha visti prima di me e da allora non vuole più farlo in quella posizione? Ora che ci penso, due giorni fa voleva scoparmi da dietro, ma ho detto no perché mi imbarazzava. Devo dirgli che ho i condilomi? Facciamo sesso non protetto quatto o cinque volte alla settimana da cinque mesi.

“Sì, glielo deve dire”, risponde la dottoressa Ina Park, docente di medicina familiare e comunitaria all’università della California San Francisco. “Se, come spero, lui reagirà con calma e comprensione, non sarà un problema per nessuno dei due”.

Quella in cui ti trovi, WARTS, è la tipica situazione che da tempo chiamo «”una cosa vs. tutto”. Mi spiego: rivelandogli di avere il papilloma virus (Hpv), dirai al tuo ragazzo una cosa che deve sapere di te, ovvero che hai un’infezione sessuale molto comune e facilmente trasmissibile. La sua reazione, però, dirà a te tutto ciò che devi sapere di lui. Se non si mostra calmo e comprensivo da subito, WARTS, o se non torna velocemente sui suoi passi, saprai che uno così è meglio non averlo nel letto, e tantomeno nel culo.

“E anche se in genere evito di inquadrare l’Hpv in termini di ‘colpa’ di un partner o dell’altro”, prosegue la dottoressa Park, “qualora il fidanzato si agitasse, gli farei notare un’altra cosa: poiché i condilomi sono apparsi poco tempo dopo l’inizio della relazione, è probabile che a trasmetterle l’Hpv che li causa sia stato lui”.

La dottoressa Park, che è anche consulente per la prevenzione delle Mst per il Center for disease control (e sa quindi di che cazzo parla), osserva che di solito i ceppi di Hpv più inclini a provocare i condilomi – tipo 6 e tipo 11, per chi prende nota – cominciano a provocare sintomi qualche mese dopo che si comincia a fare sesso con un partner affetto da Hpv che non lo rivela o non è stato diagnosticato. “A volte ci vuole di più, e i condilomi possono apparire anche a due anni di distanza dal contatto”, aggiunge la dottoressa. “Ma diversi studi condotti negli Stati Uniti mostrano che tra l’esposizione all’Hpv e lo sviluppo dei condilomi passano in media dai tre ai sei mesi. Se quindi non possiamo stabilire chi tra i partner di WART gliel’abbia trasmesso, il fidanzato attuale rientra perfettamente nella finestra temporale”.

Il che non significa che il tuo ragazzo, sapendo di avere l’Hpv, non te l’abbia detto e non abbia cercato di proteggerti, WARTS, magari usando il preservativo, che avrebbe offerto un livello di protezione consistente. Come la maggior parte delle persone affette da Hpv – ammesso che lo sia – è probabile che il tuo ragazzo non lo sapesse (potrebbe non averlo, ma è probabile di sì: quasi tutti gli adulti sessualmente attivi ce l’hanno).

Oggi contro l’Hpv c’è un vaccino sicuro ed efficace – che protegge dai tipi di cancro provocati dall’HPV: cervice uterina, pene, retto e gola – e l’ideale sarebbe far vaccinare i figli prima che abbiano una vita sessuale. Ma il vaccino può essere utile anche agli adulti fino a 45 anni sessualmente attivi, compresi quelli che l’HPV ce l’hanno già.

“Siccome sappiamo che il sistema immunitario di WARTS non si è sbarazzato facilmente dell’Hpv – perché ha avuto i condilomi – nel suo caso il vaccino è un’ottima idea”, dice la dottoressa Park. “La proteggerà dai ceppi di Hpv a cui non è ancora stata esposta, compresi altri che provocano condilomi e tumori. WARTS deve inoltre tenere presente che spesso, per eliminare i condilomi, serve più di un trattamento. Per cui sappia che, se non spariscono subito oppure spariscono e ritornano, può essere perfettamente normale”.