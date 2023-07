Sono “l’altra” di un matrimonio non monogamo né etico. La moglie del mio amante non sa di me. Credo che lo abbia sposato per farsi una famiglia e perché andavano d’accordo. Quando cinque anni fa ho conosciuto il mio amante, lui ha definito il suo matrimonio “platonico”, e la moglie “la sua migliore amica”. Aveva tutte le ragioni per aspettarsi un matrimonio senza sesso, e fino a poco fa lei si è rifiutata di andare da un consulente di coppia. Poi hanno cominciato la terapia e ora fanno “sesso programmato”. Quando lui me lo ha detto, la mia prima domanda è stata: “Il consulente di coppia è un uomo?”. E ovviamente lo è. Io gli ho sconsigliato quell’approccio, ma senza chiamarlo per quello che è: uno stupro consensuale. Adesso io e lui non stiamo facendo sesso, perché ho dovuto mettere un punto: se lei sta facendo uno sforzo del genere, non voglio fare nulla per intralciarla.

So com’è fare sesso con qualcuno anche se non ti va. Dopo il caso Brett Kavanaugh, mi sono resa conto che la mia prima volta, a 16 anni, è stata uno stupro. Fu con un ragazzo che avevo conosciuto poche settimane prima a una festa, lo trovavo carino, e quando entrò nella mia stanza non avevo paura (eravamo in collegio). Come dice il mio psicologo, mi aspettavo sbaciucchiamenti da adolescente, e invece mi violentò nel bagno. L’idea di raccontarlo a qualcuno non mi aveva mai sfiorato, perché sapevo che mi sarei messa nei guai, e non lo avevo mai considerato uno stupro. Da quella volta ho fatto sesso in modo indiscriminato, spesso nei bagni, intontita dall’alcol. Ho cominciato a fare sesso da lucida solo verso i trent’anni.

Grazie alla terapia, cominciata dopo la nomina di Brett Kavanaugh alla corte suprema, mi sono resa conto di non aver mai permesso a nessuno di amarmi. E con mio grande stupore mi sono innamorata del mio amante. Mi sfugge il perché di questo sentimento. Prima di conoscere lui, il sexting mi sembrava stupido. Mi sbagliavo: è esaltante e mi emoziona. Quando vedo arrivare un suo messaggio, mi invade un calore meraviglioso e mi sento amata. Sono cose che non avevo mai provato. Non ho avuto una gran vita sentimentale, perciò non sono certa di sapere come sia l’amore, ma di sicuro è una bella sensazione. Lui dice di provare un’emozione simile – si scioglie, dice – quando riceve i miei messaggi, ma emotivamente non è disponibile perché “ama la moglie che non gli fa i pompini”. La ama davvero, e l’unico motivo per cui ho cominciato la relazione è che non credo che lei lo ami fisicamente.

Il mio amante è nella stessa situazione della tua lettrice TEARS_: intrappolato in un matrimonio senza sesso. Anzi è stata proprio la tua risposta a TEARS che mi ha spinto a scriverti. Visti da fuori sembrano una bella famiglia felice, che lui vuole tenere unita. Io sono combattuta. Lo amo, credo che la moglie non lo ami e so che lui la ama. Che razza di triangolo è? Lui dice che vuole solo qualcuno che abbia voglia di fare sesso. Sono sposati da meno di dieci anni e hanno tre figli piccoli. Io sono più grande di lui._

Perché insomma ti sto scrivendo? Volevo che i tuoi lettori sentissero la voce dell’“altra”. E anche chiederti: per tua esperienza, il sesso programmato aiuta davvero le coppie che hanno smesso di fare sesso?

– The Other One

P.S. Fermi tutti! Ho mandato al mio amante il link della tua rubrica con la risposta a TEARS, e lui ha proposto alla moglie di aprire la coppia. Dice che lei ha “pianto come una fontana”. Sul momento ho provato compassione per entrambi, ma poi mi è venuto il sospetto che lei lo stia manipolando. Sto pensando di ricominciare a fare sesso con lui. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu.

Se vuoi ricominciare a scopartelo, TOO, puoi farlo senza architettare giustificazioni opportunistiche e senza screditare la moglie. Riepilogando: lei è scoppiata a piangere quando le è stato chiesto di aprire la coppia – cosa che lui per conto suo aveva già fatto, come lei forse sospetta (donde le lacrime), e che molti prendono come un segno che il matrimonio sta per naufragare, come forse lei teme (donde le lacrime). Sentirsi chiedere di aprire la coppia può avere un effetto sconvolgente, TOO, specie per chi ha figli piccoli. Credo quindi che tu debba concedere a questa donna che non hai mai conosciuto, e che non ti ha fatto nulla di male, il beneficio del dubbio, e considerare la sua reazione come uno sfogo emotivo, non come una manipolazione.

Quanto al sesso programmato…

Il sesso programmato può essere tante cose: bello, fantastico oppure tremendo… proprio come il sesso spontaneo. Ma di certo non è uno “stupro consensuale”, TOO. Proprio come esistono buoni motivi per decidere di sposarsi (e voler mettere su famiglia con una persona che ti piace è un ottimo motivo) e per decidere di procurarsi il sesso fuori del matrimonio (e aver fatto l’errore di sposare una persona che non vuole scopare con te è un motivo piuttosto comune), esistono buoni motivi per cui una coppia può scegliere di fare sesso in momenti prestabiliti. Molti sessuologi e consulenti di coppia, sia maschi sia femmine, consigliano alle coppie sposate che hanno preso una deriva platonica di programmare il sesso, ed è un espediente che in molti casi aiuta a ritrovare l’intesa sessuale.