Come faccio a essere sicuro che il mio nuovo partner, positivo all’herpes genitale, prenda i farmaci per ridurre il rischio di trasmissione?

In una relazione dove c’è molta fiducia, confidi nel fatto che l’altro le stia prendendo. In una relazione dove ce n’è poca, insisti perché il tuo partner prenda le medicine davanti a te o ti mandi un video in cui le prende.

***

Sono un maschio gay a San Francisco. Sono un po’ esibizionista e mi servono dei consigli su modi facili e appropriati di condividere i miei contenuti. OnlyFans lo trovo troppo complicato e la funzionalità “Amici più stretti” di Instagram ha delle restrizioni ai contenuti. Qual è il modo migliore per condividere foto e video piccanti con un pubblico interessato?

Leggo che BlueSky è morto o moribondo – o almeno questo è ciò che vedo ripetere su Twitter – ma mi pare che sia l’app da esibizionisti ideale per gli uomini gay stufi delle stronzate puritane di Mark Zuckerberg e che non vogliono essere collegati alle stronzate autoritarie di Elon Musk.

***

Perché alle donne gay piace tanto guardare porno con gli uomini gay? Non sono neppure la sola. Come mai?

La spiegazione migliore è quella data da Julianne Moore in I ragazzi stanno bene.

***

Hai mai sentito l’espressione “etero coi brillantini”?

Gli uomini etero che bazzicano insieme ai gay – e sembrano un po’ checche a loro volta – un tempo erano chiamati “moscerini della frutta”. L’espressione, però, al pari di “frociarole”, era considerata dispregiativa, quindi è stata gradualmente accantonata in favore “etero coi brillantini”, che è meno interessante ma più inclusiva.

***

Mia moglie ha i capelli corti, cosa che io amo. Sono l’unico uomo etero a cui piacciono i capelli corti. Il problema è che a me piace tirarle i capelli durante i rapporti alla pecorina. Anche a lei piace farseli tirare in quella posizione. Il guaio è che sui capelli corti è difficile fare presa. Esiste da qualche parte un prodotto che possa facilitarci?

Se tua moglie non vuole farsi crescere i capelli – e a me sembra che godere a farsi tirare i capelli nella posizione sessuale preferita sia un grandissimo incentivo – potrebbe farsi delle extension. Anche quelle, però, come sappiamo dal nostro programma di reality tv preferito, si possono facilmente staccare dalla testa con uno strattone. Quindi magari è il caso che pensiate a una bellissima imbracatura per la testa?

***

Come faccio a produrre più fluido pre-eiaculatorio?

Mantieni una buona idratazione, prendi integratori che promettono di aumentare la quantità di fluido per i loro benefici effettivi o per l’effetto placebo (che quando si verifica porta benefici reali), e incrocia le dita.

***

Il mio partner ha il buco del sedere che sporge in fuori. Non gli va di parlarne ma vuole fare giochini col culo. Io gli ho detto che non ne ho mai visto uno come il suo prima d’ora e che secondo me gli servirebbe una guida su cosa fare e cosa no, ma lui è caduto dalle nuvole. Hai qualche consiglio?

“Quando la gente dice ‘buco sporgente’, di solito si riferisce a delle emorroidi prolassate – cioè che sporgono – o a dei lembi di pelle in eccesso dovuti a emorroidi croniche”, dice il dottor Evan Goldstein, proctologo, esperto di sesso anale e salute sessuale nonché fondatore e CEO di Bespoke Surgical. “La cosa più importante è sapere se ci sono sintomi: dolore, sanguinamenti o problemi nell’evacuazione. In assenza di sintomi, non c’è motivo di evitare i giochi anali. Usate molto lubrificante (meglio se a base di silicone), andateci piano all’inizio e valutate se usare dei dilatatori anali di qualità per aiutare il corpo a adattarsi senza sforzi. Se insorgono problemi di irritazione o gonfiore, vale la pena di consultare uno specialista in salute sessuale per farsi indicare dei possibili trattamenti. Il mio studio è sempre a disposizione per consulti a distanza e valutazioni o cure in presenza. Sinceramente molti cominciano con l’inviarmi su Instagram foto di ‘buchi sporgenti’ per capire meglio il da farsi.”

Potete seguire il dottor Goldstein su Instagram e mandargli le vostre foto.