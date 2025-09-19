Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.
Come faccio a essere sicuro che il mio nuovo partner, positivo all’herpes genitale, prenda i farmaci per ridurre il rischio di trasmissione?
In una relazione dove c’è molta fiducia, confidi nel fatto che l’altro le stia prendendo. In una relazione dove ce n’è poca, insisti perché il tuo partner prenda le medicine davanti a te o ti mandi un video in cui le prende.
***
Sono un maschio gay a San Francisco. Sono un po’ esibizionista e mi servono dei consigli su modi facili e appropriati di condividere i miei contenuti. OnlyFans lo trovo troppo complicato e la funzionalità “Amici più stretti” di Instagram ha delle restrizioni ai contenuti. Qual è il modo migliore per condividere foto e video piccanti con un pubblico interessato?
Leggo che BlueSky è morto o moribondo – o almeno questo è ciò che vedo ripetere su Twitter – ma mi pare che sia l’app da esibizionisti ideale per gli uomini gay stufi delle stronzate puritane di Mark Zuckerberg e che non vogliono essere collegati alle stronzate autoritarie di Elon Musk.
***
Perché alle donne gay piace tanto guardare porno con gli uomini gay? Non sono neppure la sola. Come mai?
La spiegazione migliore è quella data da Julianne Moore in I ragazzi stanno bene.
***
Hai mai sentito l’espressione “etero coi brillantini”?
Gli uomini etero che bazzicano insieme ai gay – e sembrano un po’ checche a loro volta – un tempo erano chiamati “moscerini della frutta”. L’espressione, però, al pari di “frociarole”, era considerata dispregiativa, quindi è stata gradualmente accantonata in favore “etero coi brillantini”, che è meno interessante ma più inclusiva.
***
Mia moglie ha i capelli corti, cosa che io amo. Sono l’unico uomo etero a cui piacciono i capelli corti. Il problema è che a me piace tirarle i capelli durante i rapporti alla pecorina. Anche a lei piace farseli tirare in quella posizione. Il guaio è che sui capelli corti è difficile fare presa. Esiste da qualche parte un prodotto che possa facilitarci?
Se tua moglie non vuole farsi crescere i capelli – e a me sembra che godere a farsi tirare i capelli nella posizione sessuale preferita sia un grandissimo incentivo – potrebbe farsi delle extension. Anche quelle, però, come sappiamo dal nostro programma di reality tv preferito, si possono facilmente staccare dalla testa con uno strattone. Quindi magari è il caso che pensiate a una bellissima imbracatura per la testa?
***
Come faccio a produrre più fluido pre-eiaculatorio?
Mantieni una buona idratazione, prendi integratori che promettono di aumentare la quantità di fluido per i loro benefici effettivi o per l’effetto placebo (che quando si verifica porta benefici reali), e incrocia le dita.
***
Il mio partner ha il buco del sedere che sporge in fuori. Non gli va di parlarne ma vuole fare giochini col culo. Io gli ho detto che non ne ho mai visto uno come il suo prima d’ora e che secondo me gli servirebbe una guida su cosa fare e cosa no, ma lui è caduto dalle nuvole. Hai qualche consiglio?
“Quando la gente dice ‘buco sporgente’, di solito si riferisce a delle emorroidi prolassate – cioè che sporgono – o a dei lembi di pelle in eccesso dovuti a emorroidi croniche”, dice il dottor Evan Goldstein, proctologo, esperto di sesso anale e salute sessuale nonché fondatore e CEO di Bespoke Surgical. “La cosa più importante è sapere se ci sono sintomi: dolore, sanguinamenti o problemi nell’evacuazione. In assenza di sintomi, non c’è motivo di evitare i giochi anali. Usate molto lubrificante (meglio se a base di silicone), andateci piano all’inizio e valutate se usare dei dilatatori anali di qualità per aiutare il corpo a adattarsi senza sforzi. Se insorgono problemi di irritazione o gonfiore, vale la pena di consultare uno specialista in salute sessuale per farsi indicare dei possibili trattamenti. Il mio studio è sempre a disposizione per consulti a distanza e valutazioni o cure in presenza. Sinceramente molti cominciano con l’inviarmi su Instagram foto di ‘buchi sporgenti’ per capire meglio il da farsi.”
Potete seguire il dottor Goldstein su Instagram e mandargli le vostre foto.
***
Come faccio a sapere se sono pronto per una cosa a tre?
Ti immagini il tuo partner che si scopa di brutto qualcun altro – sotto il tuo naso – con lo stesso entusiasmo con cui prima si scopava a sangue te: prendendogli la lingua in bocca con foga, leccandolo là sotto come se non mangiasse da una settimana, eccetera. Se quell’immagine ti eccita, allora sei pronto. Se non ti smuove neanche un po’, allora non sei pronto. Se ti fa infuriare, allora non sarai pronto mai.
***
La vita sessuale con un nuovo partner è del tutto insoddisfacente. Come glielo dico?
Di sicuro stai esitando a dire che il sesso va male perché hai paura di far sbandare la relazione. Però, se il sesso non migliora, la relazione non vorrai portarla avanti, cioè non ti vorrai scopare questa persona per il resto dei tuoi giorni. In questo momento il tuo partner sta tirando a indovinare quello che vuoi e non lo azzecca. Se tu gli dici di cosa hai bisogno e cosa vuoi, non dovrà tirare a indovinare, e potresti anche ottenere quello che ti serve.
***
Come faccio a farmi andare bene il fatto che il mio partner parli con altre donne, anche se sono disposta a provare la non monogamia etica?
Se ti sconvolge l’idea che il tuo partner parli con delle altre – che ci parli senza farci nulla – allora non sei pronta per la non monogamia etica.
***
Da ragazza molto timida a letto, cosa posso fare per esprimermi di più?
Ecco i miei rodatissimi consigli di frasi zozze per chi è alle prime armi: digli cosa stai per fare (“Adesso ti scopo di brutto”), cosa stai facendo (“Ti sto scopando di brutto”) e cosa hai fatto (“Ti ho scopato di brutto”). La gente s’imbarazza per le frasi zozze perché pensa di dover tirare fuori chissà quale fantasia complicata. Non ce n’è bisogno. Bastano dei semplici enunciati di fatto.
***
È strano fare sesso mentre il cane ti guarda?
Se, come noi, fai firmare una liberatoria al cane, no.
***
Devo regalare ai miei figli adulti, in età universitaria, un abbonamento magnum al Savage Lovecast?
È quello che fanno tutti i genitori responsabili.
***
Qual è il miglior sito per le principianti che vogliono cominciare a fare sex work in rete? Io ci sto a vendere mutandine usate, ma non a farmi vedere in foto o in webcam.
Pochissima gente è interessata comprare le mutandine usate o i sospensori sudati di gente che non può vedere in faccia. Quindi, se non sei disposta a mostrare il viso nelle foto o a farti vedere in webcam, non ci sarà un gran mercato per le tue mutandine.
***
Il mio fidanzato vuole smettere di usare il preservativo perché siamo monogami e dovrei fidarmi di lui. Il fatto è che io non mi fido.
Maes.
***
Io e la mia fidanzata amiamo la masturbazione reciproca. Se facciamo una trasmissione in diretta per degli sconosciuti, è tradimento? Non mostreremmo il viso.
Se tu non pensi che sia tradimento e non lo pensa neppure la tua fidanzata, allora non è tradimento, che mostriate il viso o no. A naso però io credo che la tua fidanzata lo consideri tradimento (oppure una inaccettabile, per quanto lieve, apertura della coppia), altrimenti a quest’ora stareste già trasmettendo in diretta una sessione di masturbazione reciproca invece di scrivere a una rubrica di consigli di sesso.
***
Un tizio che conosco di persona – e a cui non sono interessato – continua a cercare di contattarmi sulle app. L’ho bloccato su Scruff, ma lui non fa altro che creare nuovi profili. Cosa ancora più esasperante, usa profili anonimi su Sniffies per inviarmi messaggi, fingendosi qualcun altro. Ho provato a discuterne con lui dal vivo, ma si rifiuta di parlarne. È una scocciatura, ma non tanto da giustificare azioni legali, mi pare. C’è qualcosa che posso fare?
Se riesci a procurarti l’indirizzo di questo stronzo, potresti mandargli una raccomandata in cui gli dici di smettere di contattarti. Se lui insiste, puoi portarlo in tribunale, con una copia della raccomandata e le stampate dei tuoi account su Scruff e Sniffies, e provare a ottenere una diffida. Però ti costerà un occhio della testa, potrebbe non funzionare, e i suoi profili su Scruff, Sniffies, Grindr eccetera diventeranno di dominio pubblico. Il mio consiglio è di continuare a bloccarlo e sperare che si trovi un’altra ossessione.
***
Sono una donna di trentaquattro anni, sposata da sette. Ultimamente ho perso qualsiasi interesse per il sesso. Mio marito prende ancora l’iniziativa e vedo che si scoraggia. Lo amo, sono ancora attratta da lui, ma come risolvo questo aspetto? Aiuto!
“Il nostro interesse per il sesso dipende da quanta gratificazione ne ricaviamo”, dice Hannah Johnson, educatrice e consulente sessuale specializzata nell’aiutare le donne ad aumentare la libido e godersi il sesso all’interno delle relazioni. “Se a te non interessa più, è perché per te non è abbastanza gratificante da desiderarlo. Chiediti: cosa dovrebbe succedere nel sesso perché valga la pena di farlo, invece di fare altro?”
Hannah “The Libido Fairy” Johnson condivide i suoi contenuti educativi su Instagram (dove sta per raggiungere i cinquecentomila follower!) e YouTube. Il suo sito è libidofairy.com.
***
Il mio partner vuole che gli sputi in bocca durante il sesso. A me fa schifo. Aiutami a superarlo.
Se stai limonando con il tuo partner durante il sesso, lui ti sta già sputando in bocca, solo molto, molto lentamente. Ricordarlo potrebbe aiutarti a superare il disgusto che provi quando lui ti sputa in bocca molto, molto rapidamente.
***
Voglio leccare la sborra del mio fidanzato dal pavimento mentre lui mi sta sopra, con gli stivali ai piedi.
Per me va benissimo, anzi, fai un video e invialo alle selezioni di HUMP! Ora, se non lo hai già fatto, devi parlarne col tuo fidanzato per sapere se va bene anche a lui.
***
Sono intrappolato in un matrimonio senza sesso: una storia che hai già sentito. Mi piacciono i piedi, e anche solo leccarli a una donna e masturbarmi per me vale come sesso. Anche se facessi sesso con mia moglie, per lei non ci sarebbero rischi. Sento che per farlo mi serve il permesso di qualcuno.
Il mio permesso ce l’hai: non ti servirà a nulla se tua moglie lo scopre e s’incazza (o magari no, magari non le importerebbe), ma io te lo do comunque.
***
Capita mai che alle donne piacciano le foto di cazzi?
Certo che capita, ad alcune piacciono. Ma non si dovrebbero mai mandare foto del cazzo a una donna, a meno che non abbia espresso entusiasticamente un interesse a riceverne. Non dare per scontato che una donna che ha ricevuto il tuo cazzo dal vivo – e che ha espresso interesse a riceverlo ancora – abbia voglia di riceverlo in foto. Se vuoi condividere le tue foto del cazzo e non riesci a trovare una donna che voglia riceverle, esistono apposite sezioni su reddit.
***
A me durante il sesso piace indossare pannolini, ma non mi interessa tutto il gioco di ruolo da adult baby_. Come faccio a spiegarlo ai partner senza dare l’impressione che sto nascondendo qualcosa?_
Non è mica tanto difficile da spiegare: tutti gli adult baby amano i pannolini, ma non tutti gli amanti dei pannolini sono degli adult baby.
***
Condividere i sex toys anali è una cosa da evitare? Come farlo in modo corretto e sicuro?
Potete condividere i sex toys anali purché li puliate fra un uso e l’altro; potete anche usarli con il preservativo e cambiarlo prima di infilare quello specifico toy in un nuovo orifizio.
***
Sono per lo più gay ma ho un feticismo mica da ridere per i piedi femminili. Sono pazzo?
Sei complicato e sarà dura per un uomo solo accontentarti, a meno di trovare un uomo coi piedi da signorina, ma non posso dire che tu sia pazzo, sulla base dei dati a disposizione.
***
Ho cominciato da poco a parlare con una persona che mi piace, ma provo ansia e insicurezza all’idea di procedere. Ci sono state alcune conversazioni iniziali su temi seri come il matrimonio, l’immigrazione e la green card_, e ho vari timori sui tempi, l’affidabilità e le intenzioni di questa persona. Come faccio a muovermi attentamente in questa situazione, proteggermi e approfondire la conoscenza di qualcuno che vive in un altro paese senza farmi travolgere dalla situazione?_
Non fare nulla finché non avrai guardato tutte e undici le stagioni di 90 giorni per innamorarsi e gli undici miliardi di puntate dei suoi venti e fischia spin-off.
***
Sono interessata a saperne di più sulle tecniche anali che possano piacere al mio fidanzato. Anche lui si è detto interessato, ma non ha specificato cosa vuole farsi fare di preciso. Io qualche idea ce l’ho, ma vorrei tanto avere una prospettiva maschile su come muovermi.
Se il tuo uomo non è capace di dirti cosa vuole farsi fare al culo, allora la mia prospettiva in quanto maschio è che non dovresti fargli un bel niente. Proprio come non si piange nel baseball, non si tira a indovinare col culo.
***
È possibile avere una fissazione orale fortissima per i pompini agli uomini, ma senza essere minimamente attratto dagli uomini?
Tutto è possibile.
***
Ho da poco rotto con la mia fidanzata a Los Angeles. Lei è queer, io no. Eravamo monogami, però lei voleva frequentare feste in piscina per lesbiche single. Sono io l’etero bigotto, insicuro e intollerante? Oppure ho il diritto di mettere dei paletti?
Quando hai messo fine a questa relazione hai fatto un favore alla tua ex fidanzata, e non perché tu sia insicuro o intollerante (anche se potresti benissimo essere entrambe le cose), ma perché non eravate adatti l’uno all’altra. Come a quasi tutti quelli che vogliono la monogamia, a te non va l’idea che la tua partner frequenti eventi di speed dating o stia sulle app di incontri. Se alla tua partner serviva frequentare feste in piscina rivolte a lesbiche single per sentirsi parte della comunità queer, allora ha bisogno di un fidanzato – o di una fidanzata – che non se la prenda se lei nuota letteralmente in mezzo alle fiche. Non eri tu quella persona.
***
La gente prima o poi le cancella, le foto nude altrui, dopo averle viste?
Qualunque cosa serva a metterti l’anima in pace.
(Traduzione di Francesco Graziosi)
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it