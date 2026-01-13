https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/01/13/us-ends-temporary-protected-status-for-thousands-of-somalis-in-us-fox-news-reports

US ends temporary protected status for thousands of Somalis in US, Fox News reports

Gli Stati Uniti pongono fine allo status di protezione temporanea per migliaia di somali negli USA, riferisce Fox News

Reuters
13.1.2026
A sign rests against a tree as demonstrators rally to protest Immigration and Customs Enforcement (ICE), amid a reported federal immigration operation targeting the Somali community, in Minneapolis, Minnesota, U.S. December 8, 2025. REUTERS/Tim Evans (Reuters)

Jan 13 (Reuters) - U.S. President Donald Trump’s administration has ended temporary protected status for thousands of Somalis in the United States, Fox News reported on Tuesday.

(Reporting by Costas Pitas; editing by Susan Heavey)

