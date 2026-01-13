US ends temporary protected status for thousands of Somalis in US, Fox News reports

Jan 13 (Reuters) - U.S. President Donald Trump’s administration has ended temporary protected status for thousands of Somalis in the United States, Fox News reported on Tuesday.
(Reporting by Costas Pitas; editing by Susan Heavey)
13 gennaio (Reuters) - L’amministrazione del presidente americano Donald Trump ha posto fine allo status di protezione temporanea per migliaia di somali negli Stati Uniti, ha riferito martedì Fox News.
(Servizio di Costas Pitas; montaggio di Susan Heavey)
