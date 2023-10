Il 2 ottobre l’Indonesia ha inaugurato, con qualche anno di ritardo, la prima ferrovia ad alta velocità del sudest asiatico, un progetto plurimiliardario sostenuto dalla Cina. Il presidente Joko Widodo ha definito il progetto “un simbolo della modernizzazione del paese”.

Con una velocità massima di 350 chilometri all’ora, i nuovi treni Whoosh collegano la capitale Jakarta a Bandung in 45 minuti.

Finora per percorrere la tratta di 140 chilometri ci volevano circa tre ore di treno.

“Il treno ad alta velocità Jakarta-Bandung è il fiore all’occhiello del nostro sistema di trasporto pubblico, sempre più efficiente e integrato”, ha dichiarato Widodo nel corso di una cerimonia alla stazione centrale della capitale.

Widodo ha affermato che il nuovo treno da seicento posti è il primo ad alta velocità del sudest asiatico.

Fa parte dell’iniziativa cinese della Nuova via della seta, una serie di progetti infrastrutturali sostenuti da Pechino.

Il presidente ha spiegato che il nome è in realtà un acronimo, che sta per “waktu hemat, operasi optimal, sistem handal”, che in indonesiano significa “risparmio di tempo, funzionalità ottimale, sistema affidabile”.