L’esercito israeliano ha annunciato il 9 ottobre di aver colpito nella notte “più di cinquecento obiettivi” nella Striscia di Gaza, mentre il bilancio dei combattimenti e dell’attacco di Hamas in territorio israeliano è salito a più di 1.100 vittime in tre giorni in Israele e a Gaza.

“Aerei da caccia, elicotteri e artiglieria hanno colpito più di cinquecento obiettivi di Hamas e della Jihad islamica”, ha annunciato l’esercito in un comunicato.

Le forze armate israeliane stanno cercando di riprendere il controllo della situazione dopo l’attacco a sorpresa condotto da Hamas il 7 ottobre – via terra, aria e mare – nel giorno dello Shabbat, il riposo settimanale ebraico. I soldati stanno anche dando la caccia ai miliziani di Hamas che si trovano ancora nel sud d’Israele. Nella zona sono stati inviati centomila riservisti, secondo un portavoce dell’esercito.

Più di settecento israeliani sono morti e 2.150 sono rimasti feriti dall’inizio dell’attacco, ha annunciato l’esercito israeliano la mattina del 9 ottobre. La maggior parte delle vittime sono civili.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito che sarà una guerra “lunga e difficile”.

“Il nemico è ancora presente in territorio israeliano”, ha dichiarato un portavoce dell’esercito la sera dell’8 ottobre. “Stiamo rinforzando le nostre posizioni, soprattutto vicino a Gaza, e ripulendo l’area. Daremo la caccia ai terroristi ovunque si trovino”.

Nella Striscia di Gaza, controllata da Hamas dal 2007, sono stati uccisi 413 palestinesi, tra cui 78 bambini e 41 donne, mentre 2.300 sono rimasti feriti, hanno riferito l’8 ottobre le autorità locali.

“Circa mille miliziani di Hamas hanno partecipato all’invasione di Israele”, ha dichiarato un portavoce dell’esercito israeliano su X (l’ex Twitter).

L’esercito israeliano sta anche cercando di salvare gli ostaggi israeliani che sono stati portati a Gaza, tra cui “donne, bambini, neonati, anziani e disabili”, ha aggiunto.

Secondo l’ufficio stampa del governo (Gpo), Hamas ha fatto “più di cento prigionieri”.

“Civili e soldati sono nelle mani del nemico”, ha dichiarato il capo dell’esercito israeliano Herzi Halevi. “Siamo in guerra”.