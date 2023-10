Alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28 l’Unione europea proporrà l’eliminazione dei combustibili fossili bruciati senza cattura di anidride carbonica, i cui consumi raggiungeranno un picco “in questo decennio”, hanno deciso il 16 ottobre i Ventisette.

Bruxelles chiederà anche l’eliminazione “il più presto possibile” dei sussidi ai combustibili fossili che non servano a compensare una carenza energetica o a garantire “una giusta transizione”, senza però fissare una scadenza precisa, come chiedevano alcune ong ambientali.

“La transizione verso la neutralità carbonica richiede l’eliminazione in tutto il mondo dei combustibili fossili bruciati senza cattura di anidride carbonica”, ha affermato il consiglio europeo al termine di una riunione dei ministri dell’ambiente dei paesi membri.

Allo stesso tempo l’Unione europea – che alla Cop28 di Dubai (30 novembre-12 dicembre) sarà rappresentata dalla nuova commissaria per il clima, l’olandese Wopke Hoekstra – punta a “un settore energetico che sia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050”. In questo caso non è presente l’espressione “bruciati senza cattura di anidride carbonica”.

I ministri dell’ambiente dell’Unione europea, riuniti in Lussemburgo, si sono scontrati a lungo su questa espressione.

Come chiedevano le ong, alcuni paesi non volevano menzionare le tecnologie di cattura del carbonio, temendo che potessero servire da pretesto per continuare a bruciare combustibili fossili.

“Avremo bisogno di queste tecnologie nei settori in cui le emissioni sono inevitabili, come quello del cemento”, ha affermato la ministra austriaca Leonore Gewessler. “Ma non c’è alternativa alla graduale eliminazione dei combustibili fossili”.

La sua collega francese, Agnès Pannier-Runacher, si è detta d’accordo: “Queste tecnologie sono interessanti, ma devono essere riservate ai settori che non possiamo decarbonizzare in altro modo”.

Alla fine l’espressione è stata mantenuta nel testo, ma non nella formulazione dell’obiettivo a lungo termine di “un settore energetico che sia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050”.