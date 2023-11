Un giornalista che collabora con l’Afp ha detto che all’interno dell’ospedale l’odore dei corpi in decomposizione è soffocante.

“Abbiamo sepolto almeno 179 corpi in una fossa comune scavata nel complesso ospedaliero Al Shifa”, ha dichiarato all’Afp il direttore della struttura, aggiungendo che tra le vittime ci sono sette neonati prematuri, morti a causa della mancanza di elettricità. “Siamo stati costretti a farlo perché le camere refrigerate degli obitori sono fuori servizio”.

Pazienti, medici, infermieri e civili sono ammassati nell’ospedale Al Shifa, che secondo Israele è collegato a una rete di tunnel in cui ci sono infrastrutture di Hamas.

Migliaia di civili sono intrappolati il 14 novembre nel principale ospedale della città di Gaza, messo sotto assedio dall’esercito israeliano. Il direttore della struttura Mohammed Abu Salmiya ha affermato che almeno 179 corpi sono stati sepolti in una fossa comune.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 11.240 persone, tra cui 4.630 bambini. L’attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre ha invece causato circa 1.200 vittime in Israele. L’esercito israeliano ha annunciato il 14 novembre che 46 soldati sono morti dall’inizio del conflitto.

Secondo le stime dell’esercito israeliano, il 7 ottobre Hamas ha preso in ostaggio circa 240 persone. Il 14 novembre Israele ha annunciato la morte di Noa Marciano, una soldata di 19 anni che era in ostaggio. Secondo Hamas, Marciano è rimasta uccisa in un bombardamento israeliano.

Intanto, sono ancora in corso i negoziati, con la mediazione del Qatar, per ottenere il rilascio di decine di ostaggi in cambio di un cessate il fuoco.