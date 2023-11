Almeno 111 persone, tra cui sedici bambini, sono morte nelle alluvioni causate dalle forti piogge che hanno colpito il Corno d’Africa nell’ultimo mese, ha annunciato il 16 novembre l’ong Save the children. Circa settecentomila persone sono state costrette a lasciare le loro case.

La stagione delle piogge potrebbe essere stata resa più intensa dal fenomeno climatico del Niño, che causa un forte riscaldamento delle acque dell’oceano Pacifico e produce conseguenze in tutto il mondo.

Le alluvioni hanno colpito soprattutto Kenya, Somalia ed Etiopia.

“Le piogge torrenziali nel nord del Kenya e nella capitale Nairobi hanno causato alluvioni devastanti, con 36mila sfollati e 46 vittime in meno di un mese”, ha dichiarato Save the children in un comunicato, aggiungendo che altre 32 persone sono morte in Somalia e 33 in Etiopia.

L’ong ha invitato la comunità internazionale ad attivarsi per soccorrere gli sfollati.