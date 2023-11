Il futuro primo ministro neozelandese Christopher Luxon. (Marty Melville, Afp)

Il futuro primo ministro della Nuova Zelanda, il conservatore Christopher Luxon, ha annunciato il 23 novembre un accordo a tre per un governo di coalizione, quaranta giorni dopo le elezioni legislative. Luxon, ex dirigente della compagnia aerea Air New Zealand, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Wellington che l’insediamento del nuovo governo è previsto per il 27 novembre. Il New Zealand national party di Luxon, che ha conquistato 48 dei 123 seggi del parlamento, ha ottenuto il sostegno della formazione liberale Act e di quella populista New Zealand first.

“Le trattative si sono concluse positivamente”, ha dichiarato Luxon. “Dopo la ratifica ufficiale dei tre partiti della coalizione confermerò alla governatrice generale Cindy Kiro che sono in grado di formare un governo”. Luxon ha aggiunto che poi annuncerà i nomi dei ministri del suo nuovo governo. Il leader dell’Act David Seymour e quello di New Zealand first Winston Peters sono in lizza per la carica di vicepremier. Durante la campagna elettorale Luxon aveva promesso una riduzione delle tasse di circa 280 euro al mese per una famiglia della classe media, da finanziare con una tassa sulle case di lusso di proprietà degli stranieri. “Se siete in difficoltà con il mutuo, con l’affitto, con i prezzi dei generi alimentari e del carburante, se non vi sentite sicuri, votate per il cambiamento”, aveva detto agli elettori.

La crisi dei laburisti