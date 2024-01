Almeno quattro persone sono morte il 2 gennaio in un nuovo pesante bombardamento russo in Ucraina, secondo le autorità ucraine.

A Kiev una donna anziana è morta in ambulanza per le ferite riportate, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. Una coppia è stata uccisa nella regione di Kiev, secondo la procura ucraina, mentre una quarta persona è morta nella regione di Kharkiv, secondo le autorità regionali.

L’esercito russo ha compiuto una serie di attacchi aerei in Ucraina, lanciando missili contro Kiev e Kharkiv.

Questa nuova serie di bombardamenti arriva il giorno dopo che il presidente Vladimir Putin ha minacciato di “intensificare” gli attacchi in Ucraina come rappresaglia per il bombardamento avvenuto sabato sulla città russa di Belgorod.

Il 2 gennaio sono state avvertite più di dieci esplosioni nella capitale ucraina, che hanno fatto tremare gli edifici nel centro della città, hanno rilevato i giornalisti dell’Afp.