“Le forze armate israeliane sono in uno stato di allerta elevato, in difesa e in attacco. Siamo preparati a qualsiasi scenario. La cosa più importante da dire stasera è che siamo concentrati e rimaniamo concentrati sulla lotta contro Hamas”, ha affermato il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari.

“Un movimento i cui leader e fondatori cadono come martiri per la dignità del nostro popolo e della nostra nazione non sarà mai sconfitto”, ha risposto Ismail Haniyeh, leader di Hamas, denunciando “una violazione della sovranità del Libano” e una “espansione” della guerra in corso nella Striscia di Gaza.

Il 2 gennaio gli Hezbollah libanesi hanno avvertito che “l’assassinio di Saleh al Arouri” non è solo una “grave aggressione contro il Libano”, ma anche “un grave sviluppo nella guerra tra il nemico e l’asse della resistenza”, espressione che designa l’Iran e i suoi alleati regionali.

“Questo crimine non rimarrà senza risposta, né impunito”, ha aggiunto Hezbollah, il cui leader, Hassan Nasrallah, terrà un discorso molto atteso il 3 gennaio, mentre il primo ministro libanese Najib Mikati accusa Israele di “volere trascinare il Libano in una nuova fase del conflitto”.

Dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, il 7 ottobre, sono aumentate le tensioni al confine tra Israele e Libano, in Siria e in Iraq dove sono state prese di mira le basi americane e nel Mar Rosso con gli attacchi dei ribelli huthi, che hanno l’obiettivo di ostacolare il traffico marittimo internazionale.