Il segretario di stato statunitense Antony Blinken comincia un nuovo viaggio diplomatico in Medio Oriente, il 4 gennaio, per cercare di evitare un allargamento della guerra a Gaza dopo l’uccisione del numero due di Hamas in Libano e le esplosioni in Iran.

Blinken lascerà Washington la sera del 4 gennaio per questa nuova missione diplomatica, la quarta dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas, con una tappa prevista in Israele.

Nessun paese ha “interesse all’escalation”, ha detto Matthew Miller, portavoce della diplomazia statunitense. Gli Stati Uniti sono criticati nella regione per il loro sostegno a Israele dall’inizio del conflitto.

I timori che la guerra tra Israele e Hamas possa coinvolgere l’intero Medio Oriente sono cresciuti ulteriormente dopo l’omicidio del numero due di Hamas, Saleh al Arouri, avvenuto nella periferia meridionale di Beirut il 2 gennaio, e dopo una doppia esplosione che ha ucciso 95 persone in Iran il 3 gennaio.