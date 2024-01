Ma torniamo a ciò che è successo e ha fatto precipitare le cose. Nel giro di otto giorni Israele ha ucciso a Damasco, in Siria, il più alto in grado tra i Guardiani della rivoluzione, il generale Razi Moussavi, e poi ha eliminato il numero due di Hamas, Saleh al Arouri, a Beirut, in Libano. A questi omicidi mirati bisogna aggiungere il doppio attentato compiuto il 3 gennaio nel sud dell’Iran, con un bilancio di 103 morti e più di cento feriti in una folla che si preparava a onorare la morte di Qassem Soleimani, ucciso nel 2020 dagli statunitensi.

Tuttavia, le logiche della guerra sono sempre imprevedibili. Le conseguenze di un’azione possono farsi sentire dopo giorni, settimane o addirittura mesi. Per questo motivo l’allargamento del conflitto non è necessariamente uno scenario già in corso, anche se il peggioramento della situazione è purtroppo evidente.

Il 3 gennaio il capo del Mossad, il servizio segreto israeliano, David Barnea, che solitamente non parla molto, ha proposto un parallelo tra il 7 ottobre e l’attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Barnea ha promesso che lo stato ebraico “regolerà i conti” con gli autori, i pianificatori e i mandanti del massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre in Israele, aggiungendo che “ci vorrà del tempo, proprio come dopo la strage di Monaco. Ma li troveremo, ovunque si nascondano”. Il momento scelto per questa dichiarazione non è casuale, visto che arriva all’indomani dell’uccisione del numero due di Hamas.

La doppia esplosione del 3 gennaio in Iran sfugge alla strategia degli attacchi mirati e non è chiaro quale sia la ragione di un attentato contro una folla di persone comuni, per quanto sostenitrici del regime. Allo stesso modo, però, sfuggono a questa strategia anche i bombardamenti a tappeto sulla Striscia di Gaza, che provocano migliaia di morti civili, visto che invece l’attacco di martedì a Beirut dimostra che il metodo degli attacchi mirati potrebbe funzionare. Ma forse ci sono strategie diverse che vengono utilizzate contemporaneamente.

Da questi fatti emergono due certezze e due domande. La prima certezza è che Israele non è disponibile a mettere fine alla sua campagna militare, anche se le modalità cambiano a Gaza, come nel resto della regione. Inoltre, è chiaro che lo stato ebraico è pronto ad assumersi tutti i rischi del caso per vendicare il massacro del 7 ottobre, e che accetterebbe anche una guerra regionale, nonostante possa complicare il destino degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.