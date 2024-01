La Tesla richiamerà 1,6 milioni di automobili in Cina per l’aggiornamento di un software che “mette a rischio la sicurezza”. È un duro colpo per l’azienda statunitense, che di recente è stata superata dalla cinese Byd come maggior venditore mondiale di veicoli elettrici.

Il richiamo permetterà di correggere i difetti di un software legato alla guida assistita e alla chiusura delle porte delle auto, ha affermato il 5 gennaio l’autorità di regolamentazione del mercato cinese.

Il provvedimento riguarda 1,6 milioni di Model S, Model X, Model Y e Model 3 prodotte tra il 2014 e il 2023, ha aggiunto l’autorità, precisando che il software potrà essere aggiornato da remoto.