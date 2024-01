L’aumento delle violenze nell’area sta alimentando i timori di un allargamento del conflitto in corso tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, che è entrato nel suo quarto mese.

Dall’8 ottobre gli scontri al confine tra Israele e il Libano hanno causato più di 180 vittime in quest’ultimo paese, tra cui almeno 135 miliziani di Hezbollah, secondo un conteggio dell’Afp. Nove soldati e cinque civili sono invece rimasti uccisi nel nord d’Israele.

Le tensioni sono aumentate dopo l’eliminazione, avvenuta il 2 gennaio a Beirut, in Libano, del numero due di Hamas, Saleh al Arouri, nel corso di un raid aereo attribuito a Israele.

L’8 gennaio un capo militare del gruppo libanese Hezbollah, alleato di Hamas e sostenuto dall’Iran, è stato ucciso dall’esercito israeliano nel sud del Libano, mentre il segretario di stato statunitense Antony Blinken è atteso in Israele.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Al termine di una visita in Qatar, Blinken ha affermato che un allargamento del conflitto è una possibilità concreta. Il principale obiettivo del viaggio di Blinken in Israele sarà quindi evitare un coinvolgimento del Libano, oltre a convincere il governo israeliano a fare di più per proteggere i civili palestinesi e avviare un dialogo sul dopoguerra.

Secondo le autorità di Hamas, l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di 23.084 persone, circa l’1 per cento della popolazione del territorio. L’attacco di Hamas del 7 ottobre ha invece causato circa 1.140 vittime in Israele, secondo un conteggio dell’Afp basato sugli ultimi dati israeliani disponibili.

Secondo le Nazioni Unite, l’offensiva israeliana ha costretto l’85 per cento degli abitanti della Striscia di Gaza a lasciare le loro case e causato una crisi umanitaria catastrofica.