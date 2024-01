Michael Tran, Afp

Oppenheimer di Christopher Nolan è il trionfatore dei Golden globe 2024, mentre Barbie, l’altro grande favorito, ha subìto una battuta d’arresto. Il film francese Anatomia di una caduta (Palma d’oro 2023) è stato premiato come miglior film non in inglese. Il film di Nolan sul creatore della bomba atomica ha vinto il 7 gennaio cinque premi, conquistando tutte le categorie principali: miglior film drammatico, miglior regia, miglior attore con Cillian Murphy e miglior attore non protagonista con Robert Downey Jr. “Come regista, cerco di mettere gli attori nelle condizioni di esprimersi al meglio”, ha affermato Nolan, autore in passato di Inception e Interstellar.

Barbie, l’altro grande favorito della serata, è stato invece sconfitto da Povere creature!, vincitore del Leone d’oro al festival di Venezia, come miglior commedia. E la protagonista del film di Yorgos Lanthimos, Emma Stone, è stata preferita a Margot Robbie come miglior attrice. Nonostante le nove candidature, la satira femminista di Greta Gerwig ha dovuto accontentarsi di due premi secondari: quello per il maggior successo commerciale (che veniva assegnato per la prima volta) e quello per la miglior canzone (What was I made for? interpretata da Billie Eilish). Anatomia di una caduta, diretto da Justine Triet, è stato anche premiato per la sceneggiatura. Il film racconta il processo a una scrittrice accusata di aver ucciso il marito. Non sarà però candidato agli Oscar come miglior film straniero perché la Francia sarà rappresentata da La passion de Dodin Bouffant.