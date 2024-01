Il 18 gennaio la procura russa ha chiesto quasi cinque anni di prigione per “estremismo” per Igor Girkin, un nazionalista e veterano dei combattimenti in Ucraina fin dal 2014, diventato poi un critico del Cremlino.

Girkin, noto come “Strelkov”, ex comandante dei separatisti filorussi nell’est dell’Ucraina, ha sostenuto l’invasione nel febbraio 2022 per poi cominciare a denunciare su Telegram l’incompetenza delle autorità russe.

È arrivato a contestare direttamente anche il presidente Vladimir Putin.

“Il procuratore ha chiesto quattro anni e undici mesi di prigione per Igor Strelkov”, hanno scritto i sostenitori dell’imputato su Telegram.

Il processo si sta svolgendo a porte chiuse.