Anche in Kentucky cinque persone sono morte per il maltempo, ha dichiarato venerdì il governatore Andy Beshear. In Oregon secondo i vigili del fuoco di Portland tre persone sono rimaste folgorate.

In Pennsylvania cinque donne sono morte martedì in un incidente stradale, secondo la polizia.

Sempre in Oregon, secondo il sito Poweroutage.us, venerdì sera 75mila persone erano senza elettricità. Il governatore ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Delle persone sono morte per il maltempo anche in Illinois, Kansas, New Hampshire, New York, Wisconsin e Washington.

Secondo il sito Flightaware.com, 1.100 voli sono stati cancellati e altri ottomila hanno subito ritardi. In alcune regioni del paese l’ondata di freddo continuerà nel fine settimana.