Saranno l’ex primo ministro conservatore Alexander Stubb e l’ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto a sfidarsi l’11 febbraio nel secondo turno delle elezioni presidenziali in Finlandia.

Stubb è arrivato in testa nel primo turno del 28 gennaio con il 27,2 per cento dei voti, contro il 25,8 per cento di Haavisto, un esponente della Lega verde che si è candidato come indipendente, secondo i risultati quasi definitivi.

Il candidato di estrema destra Jussi Halla-aho, del Partito dei finlandesi (ex Veri finlandesi), è arrivato terzo con il 19 per cento dei voti.