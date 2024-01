L’assemblea nazionale ha approvato a larga maggioranza il 30 gennaio l’inserimento nella costituzione francese della “libertà garantita” all’aborto. L’emendamento passerà ora all’esame del senato.

“Spetta alla legge stabilire le modalità per esercitare questa libertà garantita alle donne”, si legge nel testo. L’approvazione arriva in un momento in cui il diritto d’aborto è messo in discussione negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei.

“È una rivincita per centinaia di migliaia di donne che hanno dovuto affrontare grandi sofferenze”, ha affermato Mathilde Panot, della formazione di sinistra La France insoumise (Lfi).

“L’assemblea nazionale e il governo non hanno mancato questo appuntamento con la storia”, ha commentato il ministro della giustizia Eric Dupond-Moretti, mentre il primo ministro Gabriel Attal ha salutato sul social network X “una grande vittoria per i diritti delle donne”.